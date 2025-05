De l’INHA aux Beaux-Arts : le nouveau défi d'Éric de Chassey

Historien de l’art, professeur à l’École normale supérieure de Lyon depuis 2012, Éric de Chassey a dirigé l’Académie de France à Rome – Villa Médicis entre 2009 et 2015, période durant laquelle il a réformé les conditions d’accueil et d’accompagnement des artistes, toutes disciplines confondues. En 2016, il prend la direction de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).

Auteur de nombreux essais, ouvrages et articles sur l’art contemporain, il a également assuré le commissariat de plus de cinquante expositions en France et à l’international.

Parmi ses publications les plus marquantes, La Peinture efficace (Gallimard, 2001) explore l’histoire de l’abstraction américaine entre 1910 et 1960, tandis que Platitudes (Gallimard, 2006) s’attache à une histoire singulière de la photographie plate. Avec L’Abstraction avec ou sans raisons (2017) ou Après la fin (Klincksieck, 2017), il propose une relecture des années 1960 et 1970 à travers les suspensions et reprises du geste pictural. Plus récemment, dans Donner à voir. Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter (Gallimard, 2024), il interroge les représentations de la mémoire à partir d’un corpus d’images sensibles et de figures artistiques majeures.

Auteur d’essais, de monographies (Eugène Leroy, Olivier Debré, Marcia Hafif) et de nombreux catalogues d’exposition, il a également co-dirigé des réflexions collectives sur les musées, les usages croisés de l’art ancien et contemporain, ou encore le rôle de la monographie dans l’écriture de l’histoire de l’art, notamment dans la revue Perspective. Une approche nourrie par le commissariat d’une cinquantaine d’expositions en France et à l’international.

Appuyé par le ministère de la Culture, Éric de Chassey aura pour mission de mener un vaste programme de travaux immobiliers sur le site qu’occupe l’ENSBA aux côtés de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. Ces travaux, rendus urgents notamment autour du Palais des études, offriront l’opportunité de repenser les usages de ce patrimoine exceptionnel, d’explorer de nouvelles synergies entre les établissements et de renforcer le partenariat avec l’université Paris Sciences et Lettres (PSL). Dit autrement, la responsabilité pénale d’Éric de Chassey pourrait être engagée en cas d’accident...

Plus généralement, l’objectif affiché : « Faire de cet établissement la grande école de référence du XXIe siècle dans son domaine, nationalement et internationalement, ainsi qu’un véritable laboratoire du futur », partage le ministère de la Culture dans un communiqué. Pour poser les fondations de ce modèle renouvelé, Éric de Chassey élaborera un plan stratégique pluriannuel, en concertation avec les équipes pédagogiques et les étudiants.

Plusieurs projets liés à l’avenir de l’ENSBA ont déclenché une vive opposition : la perspective d’une fusion avec l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, le déménagement des collections patrimoniales – les plus importantes en matière de dessins après celles du Louvre – ou encore la remise en cause du système des ateliers, fondé sur la transmission directe entre artistes enseignants et étudiants. Ces annonces ont conduit à un mouvement d’occupation de l’école, dans la lignée des mobilisations historiques de l’établissement.

À l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), s’il laisse un bilan jugé bon par la plupart des observateurs, après trois mandats consécutifs, son comportement, jugé parfois distant, a pu froisser certains collaborateurs, selon Le Monde. Ce style de gouvernance pourrait poser question à l’ENSBA, où il succède à une directrice très appréciée tant du personnel que des étudiants, réputés attentifs à la qualité du dialogue institutionnel.

« Sous la direction d’Éric de Chassey depuis 2016, l’INHA s’est fortement transformé. Il est devenu le premier centre de documentation dans le domaine de l’histoire de l’art et ses programmes de recherche se sont ouverts aux grandes questions de société. Il a tissé des partenariats nationaux et internationaux, à l’instar du Forum culturel pour l’Ukraine. L’INHA a su renouveler ses publics par des manifestations scientifiques et culturelles inventives, notamment le festival d’histoire de l’art de Fontainebleau, ou encore par la création d’outils de formation, en particulier à l’attention des enseignants du second degré », soulignait le ministère de la Culture en 2022, à l'aube de son troisième mandat.

Crédits photo : INHA

