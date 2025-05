Faites des Bulles : à Lormont, le 9e art navigue sur la Garonne

Depuis plus de vingt ans, le festival « Faites des Bulles » propose une programmation gratuite autour de la bande dessinée et du dessin narratif. Pour souffler sa 24e bougie, l’événement organisé par l’association intercommunale Passage à l’Art investira le pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à Lormont, les 24 et 25 mai, autour de la thématique « Au fil de l’eau », qui s’inscrit dans une volonté de faire dialoguer le 9e art avec l’environnement local, en l’occurrence la Garonne.

En amont du festival principal, onze rendez-vous, intitulés « En PréamBulles », sont organisés dans les communes du GPV Rive Droite : à Bassens, Cenon, Floirac, Lormont, Artigues-près-Bordeaux et Talence. Des concerts, des tables rondes, des expositions et des concerts animeront la vie culturelle de ces communes, tous consultables à cette adresse.

Emmanuel Moynot à l’honneur

Emmanuel Moynot, dessinateur bien connu pour ses adaptations de Nestor Burma, sera l’invité d’honneur de cette nouvelle édition. C’est à lui que l’on doit l’affiche 2025 et une exposition rétrospective intitulée 40 ans de BD, à découvrir du 8 avril au 25 mai salle d’exposition du Bois Fleuri de Lormont.

En plus de ses talents graphiques, l’auteur prendra la guitare pour un concert de blues-rock avec son groupe « Moynot and the Willies », le samedi 24 à 19h. Pour les plus curieux, voici une courte vidéo d’un de leur concert donné à Bègles en 2024 :

Mélanger le 9e art et la musique

Près de quarante créateurs et créatrices seront présents sur le site du Bois Fleuri. Parmi les invité·es, on retrouve Léa Mazé, Gwendoline Raisson et Ella Charbon, Camille Besse, Frédéric Maupomé, ou encore Fanny Lohyer. La programmation réunit des artistes aux univers variés, du dessin de presse au roman graphique, en passant par la BD jeunesse et le manga.

Parmi les temps forts du rendez-vous : une création hybride, le samedi 24, qui mêle dessin et musique orchestrale. L’album L’Onde, signé par Frédéric Maupomé et Léa Mazé aux éditions de la Gouttière, sera projeté sur grand écran pendant qu’un orchestre interprétera en direct une composition de Nicolas Schubert. L’Orchestre national de Picardie, dirigé par Nicolas Simon, accompagnera ainsi la narration visuelle.

Une joute graphique en temps réel

Dimanche en fin de journée, le festival s’achèvera sur une note participative avec Strip N’Catch Mayotte, un spectacle dessiné en direct. Le principe est simple : deux artistes s’affrontent à coups de feutres dans une joute graphique improvisée, tandis qu’un animateur déroule le récit comme un commentateur de catch.

Le public, invité à voter pour ses séquences préférées, devient alors partie prenante du scénario. À mi-chemin entre performance, dessin de presse et théâtre populaire, cet atelier-spectacle illustre une autre manière de raconter des histoires, sans bulle ni case.

Le reste de la programmation est à retrouver en cliquant ici, ou à consulter ci-dessous.

Crédits image : Affiche du festival réalisée par Emmanuel Moynot pour Faites des Bulles

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com