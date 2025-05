Le Musée de Jouy met la bande dessinée à l'honneur

À première vue, tout semble opposer la Toile de Jouy et la bande dessinée : l’une relève du textile décoratif, l’autre du neuvième art narratif. Et pourtant, leur rapprochement révèle une parenté inattendue. Ces deux formes d’expression visuelle, bien que distinctes par leurs supports et leurs usages, partagent une même ambition : raconter des histoires en images, que ce soit sur toile ou sur papier.

L’exposition propose un dialogue visuel entre ces deux univers, en présentant plus de soixante pièces (œuvres textiles, planches originales, objets graphiques) issues à la fois des collections du Musée de la Toile de Jouy et de prêts exceptionnels, notamment de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême ou du Conservatoire des Créations Hermès.

Avec Bulles de Jouy, le musée poursuit la réflexion amorcée en 2023 avec Motifs d’artistes, en explorant les croisements entre arts graphiques et arts décoratifs, et en repositionnant la toile imprimée dans une histoire plus large des imaginaires visuels et des récits dessinés.







Parmi les autres initiatives du musée en faveur du 9e art, un prix a également été lancé invitant des étudiants et créateurs à imaginer un motif textile en lien avec la bande dessinée. Jusqu'au 20 juin, les oeuvres des 17 finalistes et des 3 lauréats sont exposées au Musée de la Toile de Jouy.

