En passant par l'Italie, Kadokawa mise sur l'Europe

Né en 1954 sous l'appellation Kadokawa Shoten, le groupe Kadokawa se vouait alors à l'édition, d'abord de textes littéraires, puis, quelques décennies plus tard, de mangas et enfin de light novels. Devenu une multinationale médiatique, Kadokawa a diversifié ses activités au fil des années, avec, notamment, l'intégration du développeur FromSoftware, à l'origine des jeux Dark Souls et Elden Ring, de grands succès publics.

Récemment approché par le groupe, japonais également, Sony, qui a investi 300 millions € dans le conglomérat, Kadokawa multiplie de son côté aussi les investissements, afin de s'assurer un développement international.

Le groupe annonce ainsi l'acquisition de 70 % de la maison d'édition italienne Edizioni BD, l'une des principales pourvoyeuses de mangas et de light novels dans le Bel Paese. « J'ai constaté que l'espace consacré au manga, ces dix dernières années, a largement augmenté, et que les ventes ont été dynamiques, particulièrement après le Covid », a commenté Takeshi Natsuno, le PDG de Kadokawa.

« L'Italie, comme la France, dispose d'un public qui considère les mangas et la bande dessinée en général comme un forme d'art, ce qui permet d'y diffuser d'une manière naturelle de nombreuses œuvres japonaises », a-t-il poursuivi dans un communiqué.

La référence à la France n'est pas anodine : début 2024, Kadokawa et Dupuis annonçaient leur alliance à travers une coentreprise, afin de gérer Vega, et continuer ensemble « l’édition de mangas, de manhwas, mais étendra son catalogue aux lights novels et aux autres contenus japonais pour les marchés francophones ». Le groupe japonais avait alors acquis 51 % du label éditorial.

Un « lien direct avec le Japon »

Fondée en 2005, la maison d'édition Edizioni BD opère depuis Milan et publie environ 500 titres par an. Pionnière dans le domaine du manga, elle aurait été approchée par Kadokawa il y a plusieurs mois, selon le PDG Marco Schiavone : « Nous les considérons comme une maison sœur, de plus grande taille, qui peut nous permettre de surmonter les difficultés sans nous imposer de contraintes. »

Takeshi Natsuno, PDG de Kadokawa, et Marco Schiavone, PDG d'Edizioni BD (Kadokawa)

Sur ce point, Takeshi Natsuno garantit une liberté éditoriale laissée aux équipes d'Edizioni BD, même si l'investissement conduira évidemment à des échanges privilégiés avec l'homologue japonais. « Avec Edizioni BD, nous traduirons et publierons un grand nombre d'œuvres inédites, mais pas seulement : nous explorerons aussi le développement de titres signés par des auteurs italiens, en leur confiant des personnages japonais », a ajouté Natsuno.

Le PDG Marco Schiavone conserve 20 % des parts de la structure, tandis que les 10 % restants reviennent au distributeur Messaggerie Libri. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

En Italie, Edizioni BD a notamment publié les séries Tokyo Revengers, de Ken Wakui, Gloutons et Dragons, de Ryōko Kui, DanDaDan, de Yukinobu Tatsu, ou encore Frieren, de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. La bande dessinée dans son ensemble a connu une croissance éditoriale impressionnante avec une hausse de 212,9 % des ventes entre 2019 et 2024, atteignant 56,7 millions € sur les huit premiers mois de 2024.

En ce début d'année, la bande dessinée recule, en valeur, de 1,4 % dans le Bel Paese, et le manga voit son dynamisme sérieusement freiné par la conjoncture (-5,8 %), tout en restant un secteur éditorial important.

Photographie : siège de Kadokawa Comics Ace (Danny Choo, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com