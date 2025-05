Des réponses à nos questions sur l'intelligence

Qu’est-ce que l’intelligence ? Quelle est son origine, sa nature ? Quelle est la part de l’inné et de l’acquis ? Quels sont les grands mécanismes dont il faut se saisir et les idées fausses dont il faut se défier ? Voici toutes les clés pour accroître votre intelligence. Comment augmenter ses facultés intellectuelles ? Est-ce seulement possible ?

François-Marie Portes décrypte le fonctionnement de l’intelligence et dévoile les moyens de l’améliorer. Avec un style accessible et ludique, loin des méthodologies inertes et des essais psychologisants, l’auteur présente de manière vivante et engagée le parcours intellectuel qu’il a lui-même vécu.

Trois activités sont analysées, décortiquées et étudiées : définir, énoncer, argumenter. Et trois clés sont délivrées : savoir définir toutes choses, être toujours capable de repérer et dire la vérité, apprendre à bien argumenter.

L’homme intelligent se révèle comme celui qui sait exploiter sa raison pour gagner en liberté. Affranchi des slogans, du prêt à penser et des illusions de notre temps, le lecteur ressort de la lecture confiant dans ses propres capacités et apte à saisir le monde tel qu’il est.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages en avant-première :

Docteur en philosophie, François-Marie Portes enseigne la logique et l’éthique à l’université. Sa chaine TikTok (francoismarieportes) compte 56.000 abonnés et Youtube (François-Marie Portes) 10.000 abonnés. Il vit près de Bordeaux.

Parution le 5 juin 2025.

