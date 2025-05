Montmorillon : Emmanuel Ruben et Isabelle Simler invités d'honneur en 2025

Créé en 1990 par Régine Deforges – figure incontournable du monde éditorial et parmi les premières femmes éditrices en France – ce rendez-vous littéraire emblématique poursuit son ancrage sur le territoire, à la croisée des énergies régionales et des grands courants de la littérature francophone.

Deux invités d’honneur donneront le ton : Emmanuel Ruben, romancier et essayiste lauréat du Prix Nicolas Bouvier, du Prix des Deux Magots ou encore du Prix du roman historique, représentera la littérature adulte, tandis que l’autrice-illustratrice Isabelle Simler, figure phare de la littérature jeunesse et créatrice de l’affiche 2025, animera une masterclass autour de ses dernières publications Carnet lointain et Vivant. Plus de 30 autrices et auteurs de littérature générale, jeunesse, bande dessinée et littérature régionale sont attendus pour les accompagner.

Parmi les temps forts, on peut pointer un grand entretien avec Emmanuel Ruben et une lecture musicale de L’Usage du Japon, accompagnée du saxophoniste de jazz François Ripoche ; un club de lecture intimiste avec le bookstagrameur belge François Coune (@livraisondemots), samedi 21 juin à 9h30 à La Terrassa (sur réservation) ; une conférence dessinée inédite autour de Dans l’atelier du douanier Rousseau, avec les auteurs Mathieu Siam et Thibault Lambert; ou encore une exposition des illustrations de voyage d’Emmanuel Ruben, pour prolonger l’invitation au dépaysement.

Un spectacle familial autour de Magda, cuisinière intergalactique, qui réunira petits et grands, dans une mise en scène savoureuse de Mathilde Van Gheluwe (dessin) et Nicolas Wouters (scénario), conclue par une collation préparée par un chef pâtissier. Et le festival mettra en avant deux maisons d’édition jeunesse : Les Éditions Courtes et Longues et Les Éditions du Ricochet.

Le Prix Régine Deforges du premier roman, créé en 2015 par les enfants de l'éditrice Camille, Léa et Franck, sera remis le samedi 21 juin, en présence des finalistes (Rim Battal, Bénédicte Dupré La Tour, Bérénice Pichat et Adèle Yon) et du jury. Une création musicale de Gilles Marchand (auteur de Le Soldat désaccordé, Prix des Libraires 2023) accompagnera cette cérémonie.

Le jeudi 19 juin, une journée scolaire et professionnelle mettra à l’honneur les jeunes lecteurs et lectrices de la Vienne. À travers une programmation dédiée, la ville de Montmorillon confirme son engagement en faveur de la lecture auprès du jeune public, notamment grâce à son label Lire et faire lire et son statut de Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre depuis 25 ans.

