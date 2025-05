FIBD : une nouvelle directrice artistique dans un climat tendu

Il s'agit d'un retour dans l'équipe du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême pour Clémentine Hustin, qui y exercé plusieurs fonctions entre 2019 et 2023. Elle y a d’abord été chargée de production artistique durant trois ans, avant de prendre la responsabilité de directrice de la production de mai 2022 à avril 2023.

Son parcours comprend par ailleurs des collaborations avec diverses institutions culturelles, parmi lesquelles des galeries parisiennes et le Centre Pompidou, ainsi qu’un engagement actif dans la création du Fonds Enki Bilal, dont elle assure actuellement le développement.

L'organisation du FIBD met en avant ses compétences variées : médiation culturelle, notamment à travers le commissariat d’expositions, relations avec les autrices et auteurs, et gestion de projets en équipe : « Ses échanges réguliers avec les éditeurs et d’autres acteurs de la chaîne du livre lui ont permis d’acquérir également une connaissance de l’économie de la bande dessinée », partage-t-elle.

« Forte de ces expériences, Clémentine Hustin, dont le parcours témoigne d’un engagement constant en faveur de la reconnaissance artistique de la bande dessinée, va être immédiatement opérationnelle pour apporter sa contribution à la prochaine édition du Festival qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 2026 », ajoute-t-elle, et de conclure : « Les premières annonces sur l’avancement de la programmation du Festival interviendront avant la période estivale. »

Elle remplace Marguerite Demoëte, en poste depuis 2024. Selon Le Monde, elle s'était vue imposer une redéfinition de ses missions, « contre son gré ». Il lui a en effet été proposé de ne plus superviser l’ensemble de la programmation, mais uniquement le volet jeunesse et les expositions qui y sont liées.

Depuis le mois de mars, elle s’était éloignée de ses fonctions pour raisons de santé, avec un arrêt d’au moins trois semaines. Le président de 9e Art+, structure organisatrice du Festival, avait justifié sa décision par une analyse interne : « En post-festival, nous dressons les bilans de nos enjeux et, en fonction de ceux-ci, d’optimisation de notre organisation. » Au sujet de son futur, l'organisation nous explique être actuellement « en période d'échange avec elle pour savoir ce que pouvaient être ses fonctions futures ».

Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême traverse plus généralement une crise majeure. Depuis l’édition 2025, critiques et polémiques s’accumulent contre la société 9e Art+, gestionnaire historique, accusée de dérives commerciales et de management toxique. Une enquête de L’Humanité révélant un licenciement lié à une plainte pour viol a déclenché une vague d’indignation et un appel au boycott de l’édition 2026 par plus de 400 professionnels.

Face à cette pression, l’Association du FIBD, propriétaire du festival, a annoncé une consultation pour réattribuer l’organisation de l’événement à partir de 2028, afin de garantir son indépendance et sa vocation culturelle. La présidente Delphine Groux a souligné une volonté de transparence et de dialogue. Cependant, la société 9e Art+ restera aux commandes jusqu’en 2027, ce que déplorent plusieurs partenaires. Le maire Xavier Bonnefont salue néanmoins un premier pas en faveur d’une réforme nécessaire.

Crédits photo : Mathias Benguigui (FIBD)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com