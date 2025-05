Un peuple effacé, une mémoire vivante

Joseph Yacoub nous entraîne aux sources de sa Syro-Mésopotamie natale et nous raconte le destin de ces chrétiens d’Orient qui, entre martyre et splendeurs, s’attachent à cultiver la mémoire des siècles et s’efforcent de construire un avenir possible.

Joseph Yacoub raconte sa vie familiale et communautaire, marquée par l’errance et le tragique, de l’Iran au Caucase, de la Géorgie à la Syrie et du Liban en France. Une pérégrination qui l’a conduit à s’interroger : Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Quelle place en diaspora, c’est-à-dire dans les pays de la dispersion ?

Telle est l’origine de son itinéraire. En voulant savoir d’où venaient ses parents et scruter leur identité ethnique, culturelle et religieuse, Joseph Yacoub a découvert qu’ils étaient des rescapés d’un génocide que beaucoup ignorent : celui des Assyro-Chaldéens, perpétré par l’Empire ottoman en 1915-1918, à l’instar du génocide des Arméniens.

Il s’est plongé dans les profondeurs de sa langue maternelle, l’araméen, la langue du Christ, et de son patrimoine religieux, qui remonte à l’aube du christianisme en Orient, pour partir à la découverte ou la redécouverte des richesses culturelles de sa communauté.

Une histoire bouleversante. Un message universel.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages en avant-première :

Professeur honoraire de sciences politiques à l’université catholique de Lyon et premier titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et interculturalité », Joseph Yacoub est l’auteur de nombreux ouvrages dont Oubliés de tous : les Assyro-Chaldéens du Caucase (prix de l’Œuvre d’Orient) et Qui s'en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-chaldéen-syriaque, aux Éditions du Cerf.

Écrivain-voyageur et photographe, Pascal Maguesyan est le cofondateur de l’association Mesopotamia. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Chrétiens d’Orient : ombres et lumières et Mesopotamia, une aventure patrimoniale en Irak.

Parution le 29 mai 2025.

