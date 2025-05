Christian Estrosi : "Notre planète bleue est en feu !"

Notre planète bleue est en feu ! Entre canicules, incendies, tempêtes, inondations et montées des eaux, l’ère des mégacatastrophes semble plus proche que jamais. Mais à l’horizon il reste des lueurs d’espoir.

Dans ce livre à la fois personnel et politique, qui vous fera voyager des îles Tonga à l’Amazonie, en passant par Paris et Nice, Christian Estrosi défend une conviction : les solutions qui sauveront l’Océan sont les mêmes que celles qui permettront à la France de retrouver son rang. Elles tiennent en une idée : la revanche des territoires !

Les éditions Michel Lafon nous en proposent les premières pages en avant-première :

Figure éminente de la droite française, trois fois ministre et maire emblématique de Nice, Christian Estrosi défend une nouvelle forme de coopération internationale entre élus locaux, plus pragmatique, plus quotidienne, plus proche du terrain.

À l’image de son engagement au sein d’Horizons, dont il est vice-président et président de l’Assemblée des maires, il a fondé la Coalition des villes et régions côtières du monde, qui se réunira pour la première fois à Nice, lors de l’UNOC, avec un objectif : dans un contexte international très tendu et face au risque de paralysie du système onusien, permettre à ceux qui sont en première ligne de faire entendre leurs voix et leurs idées !

Parution le 5 juin 2025.

