Gaza : une levée de fonds pour les bibliothécaires et leurs familles

Depuis sa création en 1953 à Zurich, l’International Board on Books for Young People (IBBY) favorise l’accès à la littérature jeunesse dans le monde. Présent dans plus de 80 pays, ce réseau soutient des projets de médiation du livre dans des contextes variés, notamment en situation de crise ou de guerre.

C’est en ce sens qu’ils ont construit, en 2008, deux bibliothèques IBBY dans la bande de Gaza : l’une à Rafah, l’autre à Beit Hanoun. Depuis octobre 2023, le conflit a gravement touché ces établissements. Le bâtiment de Beit Hanoun a été réduit à néant. Celui de Rafah, toujours debout, a été fortement endommagé après un bombardement.

« Les bibliothèques sont des refuges »

Début mai 2025, ils se sont associés au collectif Story Sunbirds, basé principalement en Amérique du Nord, qui réunit des auteurs, illustrateurs et professionnels de la littérature jeunesse autour d’un même engagement : promouvoir une création inclusive et représentative, attentive aux besoins des enfants et aux enjeux de justice sociale.

Les deux structures ont ainsi lancé une campagne de levée de fonds baptisée Libraries Are Havens [les bibliothèques sont des havres de paix en français, NDLR]. Son objectif : réunir 10.000 dollars avant le 1er juin 2025 pour venir en aide aux personnes associées aux bibliothèques IBBY de Gaza. Les fonds seront affectés à l’achat de biens de première nécessité : eau, nourriture, vêtements, tentes, et produits d’hygiène.

Ils seront distribués aux bibliothécaires bien sûr, mais également à leurs enfants et leurs familles, aussi touchés par le conflit, pour assurer le travail des agents sur place. « Les bibliothèques sont des refuges. [...] En temps de paix, elles éveillent la curiosité et nourrissent l’envie d’apprendre. En période de crise, elles offrent un repère, une forme de stabilité, un espoir », justifient-ils dans un communiqué.

L’IBBY engagée dans la reconstruction à Gaza

Cette campagne s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par l’IBBY en faveur de Gaza. En novembre 2024, ils se sont engagés à restaurer les deux bibliothèques et à relancer les activités de bibliothérapie et de soutien psychologique dans des espaces de fortune.

Selon un rapport préliminaire publié en février 2024 par le réseau Librarians and Archivists with Palestine (LAP), 13 bibliothèques, musées et centres d’archives de Gaza ont été endommagés ou détruits depuis octobre 2023.

Le document, qui s’appuie sur des sources locales et des rapports internationaux, recense notamment la disparition de la bibliothèque municipale de Gaza, de la bibliothèque Edward Said, ainsi que celle du musée de Rafah. Le rapport souligne également les pertes humaines parmi les professionnels du livre et du patrimoine : Doaa Al-Masri, bibliothécaire, l’écrivain Abdul Karim Hashash, le directeur de la Maison de la presse Bilal Jadallah, ou encore l’historien Dr. Jihad Suleiman Al-Masri.

Crédits image : CC0 Domaine public / pxhere.com

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com