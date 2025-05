Ironheart : Disney, pas vraiment héroïque avec les créateurs ?

Avec Ironheart, dont la diffusion sur Disney+ commence le 25 juin prochain, Disney et Marvel tentent de modeler un univers audiovisuel étendu capable de succéder à la saga Avengers. Depuis quelques années, la multinationale peine à convaincre les spectateurs avec la plupart de ses productions, dans un contexte difficile pour les blockbusters hollywoodiens.

À l'exception de Deadpool & Wolverine, un carton de l'été 2024, les aventures des héros et héroïnes de l'univers Marvel passionnaient plus rarement les foules. Le plus récent Thunderbolts*, 36e film de l'univers cinématographique étendu, sorti le 30 avril dernier, a accompli l'exploit de présenter de nouveaux personnages, moins connus, voire très obscurs, tout en intéressant public et critique.

En matière de séries, l'exercice est tout aussi difficile pour Disney et Marvel, puisqu'il s'agit souvent de faire le relais entre deux longs-métrages, sans pour autant rendre ces derniers incompréhensibles pour les spectateurs qui n'auraient pas d'abonnement Disney+... Autrement dit, ces séries exclusives doivent comporter des enjeux, mais pas trop tout de même.

En 2025, Disney et Marvel ont quelque peu réduit la voilure des sorties : Ironheart est ainsi la troisième série de l'année, après Votre fidèle serviteur Spider-Man (janvier 2025, une production animée) et Daredevil: Born Again (mars 2025).

Un résultat « incroyable »

Mike Deodato, qui a cocrée le personnage de Riri Williams avec Brian Michael Bendis en 2016, ne boude pas son plaisir à l'approche de la série Ironheart. « En tant que dessinateur, il existe peu de moments plus satisfaisants que de voir un personnage que l'on a contribué à créer prendre vie à l'écran », explique-t-il. Riri Williams, étudiante aux capacités intellectuelles hors normes, avait déjà fait une apparition dans le long-métrage Black Panther: Wakanda Forever (2022), mais une série centrée sur elle constitue une autre étape.

Sur Instagram, en présentant quelques images de la bande-annonce, Mike Deodato assure que la production est « incroyable », mais ne dissimule pas un sentiment un peu « amer ». « En effet, alors que Marvel a bâti un empire de plusieurs milliards grâce au travail acharné de ses créateurs, le modèle de rémunération n'a pas évolué au rythme du succès », rappelle-t-il.

« C'est une question de principe. Quand un personnage dans lequel on s'est investi de tout son cœur participe à alimenter une machine multimilliardaire, recevoir une petit part de ce succès semble juste. » S'il s'estime chanceux de faire partie des auteurs mis en avant par la Maison des Idées et bien rémunérés par cette dernière, Deodato assure que le système reste défavorable aux créateurs : « Marvel, tu peux mieux faire », lance le dessinateur d'origine brésilienne.

Une problématique récurrente

Mike Deodato n'est pas le premier créateur à déplorer l'attitude de Marvel vis-à-vis des créateurs, bien au contraire. En 2021 déjà, alors que la série Falcon et le Soldat de l'hiver débarquait sur Disney+, Ed Brubaker, cocréateur du personnage du Soldat de l'Hiver, avec Steve Epting, remarquait : « [P]our faire court, tout ce que nous avons eu, Steve et moi, pour avoir créé le Soldat de l'Hiver et toute son histoire, ce ne sont que quelques “merci” çà et là. »

La plupart des créateurs engagés par Marvel — mais aussi son principal concurrent, DC Comics — travaillent sur un modèle de « commande », selon lequel la rémunération s'effectue selon un forfait, avec de possibles droits d'auteur versés sur les ventes des comics. Mais, si une clause du contrat ne le stipule pas, l'éditeur reste seul à la barre lorsqu'il s'agit des exploitations dérivées de l'œuvre, notamment l'adaptation audiovisuelle.

Selon les réputations des auteurs, leur marge de négociation ou leur capacité à se doter d'un agent ou d'un avocat, les conditions de rémunération peuvent bien sûr varier, avec le versement d'une somme supplémentaire ou un rattrapage de droits d'auteur. Mais Ed Brubaker, encore lui, gardait en travers une mauvaise expérience à l'avant-première de Captain America : Le Soldat de l'Hiver, où son collègue et lui avaient été refoulés à l'entrée... L'intervention de l'interprète du Soldat de l'Hiver, Sebastian Stan, leur avait sauvé la mise.

