Dorian Masson : En quête du Temps et du Monde

Il est souvent rare de dire de la modernité poétique qu’elle ne chercherait pas une certaine fulgurance, c’est-à-dire un certain éblouissement sur la page, dans le rythme de son texte, entravant toute forme de continuité, ou de singularité.

Dorian Masson, malgré sa modernité, échappe en tout à ces assertions. Dans ses poèmes, tout passe par le questionnement et l’absence d’une forme de réponse qui peut en résulter ; le monde est interrogé, mais il ne semble pas apporter au poète la nécessité du langage, car il ne peut plus rien en dire ; il est presque aphone, sans savoir.

Qui aurait cru

Qu’on aurait autant de plaisir

A se faire perdre notre temps ? (p. 29)

Cette absence de réponse devient peu à peu une perpétuation de l’absence totale de l’être aimé, et il n’en reste rien, que des traces, du vin dans une bouteille, ou une marche d’escalier (« Plus haut que toi »). Celui qui aime dans ces poèmes, et l’autre qui est aimé laissent tous les deux des plumes dans cette affaire, questionnant même la relation putride de la perte parmi le mirage d’incandescence ; c’est un poète qui veut, semble-t-il, que tout brûle, mais doucement. Tout doucement.

J’arrive encore à sentir la brûlure du soleil (p. 89) Et peu à peu, dans cette incinération lente, les poèmes changent, devenant de petites litanies, où la répétition prend plus de place, où le lyrisme reprend le pas sur le chaos, le désert du monde, et cela passe par “la réponse à la question” qui : Quelle que soit la question

La réponse, c’est toi

Encore toi

Toujours toi. (p. 98)

L’amour est donc peut-être pour Dorian Masson un passage par lequel on doit passer, mais qui n’est pas obligé pour se trouver ou se retrouver ; il faut se perdre un peu, marcher vite, rentrer chez soi aussi ; se révolter pour voir une fois de plus les « yeux tristes », ou regretter son départ, sa perte, et d’être, malgré cela, rester soi-même pendant tout ce temps.

J’écris avec le sel des larmes

Que personne ne voit jamais

[...] Je pars devant

Et en premier

Je le savais depuis toujours

Et vous demande, tendrement

De ne pas pleurer

[...] (p. 123)

Par Alex Delusier

