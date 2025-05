La première sélection du Prix Galatée dévoilée

Le Prix Galatée récompense des ouvrages cosignés et se décline en deux catégories distinctes. Le Prix Témoignage distingue les œuvres mettant en lumière la vérité singulière d’un personnage, quels que soient son parcours ou son domaine. Le Prix Duo, quant à lui, s’adresse aux livres à caractère documentaire : essais, récits, enquêtes, recherches, textes philosophiques ou de voyage.

Le jury, composé de personnalités issues des milieux littéraire, artistique et médiatique, reflète la diversité et l’exigence du prix. Il réunit Fabrice Colin, journaliste et écrivain, Anna-Véronique El Baze, autrice et fondatrice du prix, Éric Giacometti, écrivain et scénariste, Vincent Jaury, éditeur de presse, Anne Le Nen, comédienne et autrice, Marc Levy, écrivain, Karine Papillaud, journaliste littéraire et directrice artistique du prix, ainsi que Sandrine Quétier, autrice-interprète et comédienne.

Ensemble, ils ont établi la sélection suivante :

Finalistes/Prix Galatée Duo

Les Assiégés, Hervé Deguine et Nitzan Horowitz, Le Cherche Midi

Femme Vie Liberté, Mortaza Behboudi avec Marine Courtade, Éditions du Rocher

Requiem pour « la Coloniale », Stephen Smith et Jean de la Guérivière, Grasset

Finalistes/Prix Galatée Témoignages

Figure du bitume, Matthias Dandois avec Franck Berteau, Flammarion

Révéler mes visages, Janis Sahraoui avec Tal Madesta, Harper Collins

Je ne voulais pas partir, Abdoulaye Soumah avec Thomas-Louis Novillo, Grasset

Le jury se réunira le 11 juin prochain à l’hôtel Saint James, à Paris, afin de délibérer et désigner les deux ouvrages et les quatre lauréats de cette première édition du prix Galatée.

L’annonce officielle des lauréats se tiendra le lundi 16 juin. Les lauréats se verront remettre un trophée original gravé, signé par la maison Christofle, orfèvre de renom depuis 1830, ainsi qu’une montre de la collection Festina Swiss Made Rivé.



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com