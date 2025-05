Retrouvé par hasard, un manuscrit de Jean Giono remis à sa fille

En janvier 2023, alors qu'il effectuait des recherches aux Archives nationales, Antoine Crovella, étudiant en histoire à la Sorbonne, avait découvert un manuscrit de la taille d'un cahier d'écolier. Sur la couverture, une simple inscription : « annexe 1 au journal Voyage à pied dans la Haute-Drôme ».

Ce document, conservé au sein des archives de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, un tribunal d'exception institué par le régime de Vichy, en 1941, était destiné à rendre compte de l'emploi du temps de Jean Giono en 1939. Les raisons de sa présence au sein de ce fonds ne sont toutefois pas connues.

En effet, cette année-là, Giono effectue un voyage d'« environ 170 km à pied à travers la Haute-Drôme », comme il l'indiquait lui-même à une entrée de son journal, en juillet. « Ai écrit au jour le jour les notes de ces étapes », ajoutait-il. Mais, jusqu'au début d'année 2023, ces écrits restaient introuvables.

« Ce texte est à la fois un journal d'observation, de marche et c'est aussi un journal de réflexion où Giono réfléchit sur la littérature puisque, comme le dit le sous-titre, il s'agit de notes pour le roman Les Grands Chemins, le grand roman sur l'amitié », rappelait Alban Cerisier sur France Culture en novembre 2024. Codirecteur de la collection « Éditions des Busclats » (Gallimard) avec Marie-Claude Char, il intervenait à l'occasion de la parution de ces notes de voyage.

Retour en famille

Ce jeudi 22 mai, la ministre de la Culture Rachida Dati remettra à Sylvie Giono, fille de l'écrivain, le manuscrit de Voyage à pied dans la Haute-Drôme, retrouvé aux Archives nationales. Une convention de remise sera signée à cette occasion.

Le carnet de voyage de Giono offre une nouvelle perspective sur son roman paru en 1951, Les Grands Chemins, aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, le narrateur erre dans le Midi à la recherche d'un idéal, lieu ou compagnon, qu'il pense trouver au bout de la route... On comprend comment l'expérience de la marche a pu nourrir ce récit...

Le manuscrit de 1939, déjà, porte en lui le roman de 1951 : « C'est le point fort de Giono, d'observer à la fois la nature et les personnages et d'en faire un tout. Ce qu'il y a d'étonnant avec ce carnet, c'est qu'il est divisé en deux : d'un côté, une annotation immédiate de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit, quasiment en écriture automatique ; et de l'autre côté, une écriture beaucoup plus réfléchie, qui enregistre les sons, les odeurs, etc., et les deux font un amalgame », expliquait Marie-Claude Char à ici Drôme Ardèche.

Photographie : À proximité de Les Granges des Forêts, Rhône-Alpes (Michel Schmid, CC BY-NC-SA 2.0)

