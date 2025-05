Delphine Minoui Prix littéraire Who’s Who 2025

Parmi les six ouvrages en lice — Le Courage des innocents de Véronique Olmi, Badjens de Delphine Minoui, Mésopotamia d’Olivier Guez, Un homme seul de Frédéric Beigbeder, Le Côté obscur de la reine de Marie Nimier et La Poète aux mains noires d’Ingrid Glowacki —, c’est Badjens qui a été retenu à l’issue des délibérations du jury, réunies le 12 mai dernier.

Ce roman coup de poing s’inscrit pleinement dans la vocation du prix, partagent les membres du jury. Il évoque la trajectoire d’une jeune Iranienne et rappelle, par la force de son récit, ce que l’on disait autrefois de l’œuvre de Balzac : « Une vaste fresque susceptible de servir de référence aux générations futures. »

Badjens se déroule à Chiraz, à l’automne 2022, en pleine révolte « Femme, Vie, Liberté ». Une adolescente de 16 ans y gravit une benne à ordures pour brûler son foulard en public. Delphine Minoui y propose un bouleversant roman d’apprentissage, dont l’écriture ciselée invente un langage nouveau, à la fois tendre et irrévérencieux, à l’image d’une génération en quête d’émancipation.

Badjens : mot à mot, mauvais genre. En persan de tous les jours : espiègle ou effrontée.

Journaliste et grand reporter au Figaro, Delphine Minoui couvre depuis vingt-cinq ans l’actualité du Proche et du Moyen-Orient. D’origine iranienne, elle a reçu le prix Albert-Londres et s’est imposée par ses récits empreints de poésie, notamment Je vous écris de Téhéran et Les Passeurs de livres de Daraya (Grand Prix des lectrices ELLE), traduits dans une dizaine de langues.

Présidé par la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le jury se compose de : Catherine Farin, Irène Frain, Anne Fulda, Hervé Gastinel, Fabien Guez, Nathalie Obadia, Benjamin Patou, Bernard Petit et Anne-Laure Vial.

Le Who’s Who in France, fondé en 1953, constitue un réseau de référence réunissant 20.000 personnalités issues de tous les secteurs d’activité — économie, politique, science, culture, sport, gastronomie — et incarne l’excellence à la française.

Par Hocine Bouhadjera

