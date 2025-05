Quatre présidents, trois prix : le Livre sur la Place 2025 se dévoile

Artiste complet, Gallienne a su conquérir un large public par son humour, sa sensibilité et sa liberté de ton. Pendant plus de dix ans, il a partagé sur les ondes de Radio France une centaine d’extraits d’œuvres littéraires, se faisant passeur de textes. Après le succès de son film Guillaume et les garçons, à table ! (2013), où il explorait la question du genre à travers sa propre enfance, il a publié Le Buveur de brume (Stock), un récit délicat et mélancolique sur ses origines géorgiennes et son histoire familiale.

Trois autres personnalités présideront les prix littéraires décernés à cette occasion. Kamel Daoud, lauréat du Goncourt 2024 et déjà récompensé en 2015 du Goncourt du premier roman pour Meursault, contre-enquête (Actes Sud), présidera la 10e édition du Prix Stanislas, qui distingue un premier roman francophone de la rentrée littéraire. Il participera à l’ensemble des délibérations et remettra le prix le samedi 13 septembre 2025. Ce prix est soutenu par Groupama, qui intègre certains de ses salariés au sein du jury.

Mathias Malzieu, écrivain et chanteur du groupe Dionysos, présidera quant à lui la 5e édition du Prix Ginkgo du livre audio, succédant à Rachida Brakni. Connu pour son univers singulier mêlant poésie, musique et narration, il participera à la délibération et à la remise du prix, également prévue le samedi 13 septembre. Ce prix, mécéné par la Clinique Louis Pasteur, inclut dans son jury des patients et des professionnels de santé. Son nouveau roman, L’Homme qui écoutait battre le cœur des chats, paraît chez Albin Michel.

Enfin, Anne Sinclair présidera la 23e édition du Prix Livre et Droits Humains. Journaliste franco-américaine de renom, première grande figure féminine du journalisme télévisé français, ancienne directrice éditoriale du Huffington Post, elle succède à l’historienne Annette Wieviorka. Elle participera à la délibération prévue le mardi 24 juin et remettra le prix le vendredi 12 septembre 2025.

Prix Livre et Droits Humains :

Pour une autre justice – La voix restaurative d’Antoine Garapon (PUF)

Après Dieu de Richard Malka (Stock)

Une société désirable de Dominique Méda (Flammarion)

Une seule santé de Pierre Weill (Actes Sud)

Le grand épuisement de Nelly Pons (Actes Sud)

La “question indienne” – de George Washington à Obama de Joëlle Rostkowski (CNRS Éditions)

Prix Ginkgo du livre audio :

Ta promesse de Camille Laurens, lu par Micky Sebastian (Écoutez Lire – Gallimard)

Les Piliers de la mer de Sylvain Tesson, lu par Thierry Blanc (Audiolib)

Les Sept maisons d’Anna Freud d’Isabelle Pandazopoulos, lu par Léovanie Raud (Éditions Thélème)

La Ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, lu par Maia Baran (Lizzie)

Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette, lu par Clément Bresson (Audiolib)

Trash Vortex de Mathieu Larnaudie, lu par Julien Tiphaine (Éditions Thélème)

Grindadrap de Caryl Férey, lu par Théo Filet (Écoutez Lire – Gallimard)

Quand viendront chanter les loups de Florence Herrlemann, lu par Bertrand Nadler (Éditions Thélème)

La Langue des choses cachées de Cécile Coulon, lu par Christophe Montenez (Lizzie)

Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud, lu par Hugo Becker (Actes Sud)

Prix Stanislas :

La sélection réunit l’ensemble des premiers romans francophones de la rentrée littéraire, publiés entre mi-août et mi-septembre 2025.

