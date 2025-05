Côtoyer la mort, jusqu'à l'aimer

Sophie Chauveau a rencontré intimement la mort. À l’occasion de celle de la chienne adorée de sa fille, lui revient brutalement le cortège de celles et ceux qui l’ont quitté et qui s’en vont de plus en plus nombreux au fil des années.

Ils ont occupé une place essentielle ou fugitive dans sa vie (Marceline Loridan, Maurice Clavel, Honoré le dessinateur de Charlie Hebdo, Philippe Sollers...), ont partagé ses combats, ses indignations et ses engagements notamment féministes et écologistes.

Paradoxalement, cette évocation fait naître en elle un sentiment grandissant de sérénité joyeuse, qu’elle communique avec son écriture directe, sans artifice ni concession et qui va droit à l’émotion.

L'agence Gilles Paris nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sophie Chauveau explore depuis plus d’une dizaine d’ouvrages les ressorts de la vie et de l’inspiration des peintres et des artistes (Lippi, Botticelli, Vinci, Picasso, Fragonard...). Son dernier roman La fièvre Masaccio a obtenu le prix du cercle Léonard de Vinci 2023. Dans ses textes plus autobiographiques (La fabrique des pervers, Noces de charbon), plusieurs années avant la vague #Metoo, elle a ouvert la voie à la prise de conscience de l’étendue des phénomènes d’inceste et d’abus au cœur des familles.

Parution le 12 juin 2025.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com