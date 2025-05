De la France à Turin : “Le salon est un grand moment de sociabilité

Fedrica Malinverno : Depuis quand venez-vous au Salon du livre de Turin ?

Lise Caillat : Je vais à Turin depuis cinq ans, mais pas chaque année. En général, je viens quand il y a une occasion, comme la présence d’un auteur que j’ai traduit ou que je vais traduire. C’est une opportunité pour créer un lien. Par exemple, j’ai rencontré une fois Dario Levantino ou Caterina Bonvicini. Parfois, je peux aussi rencontrer leur éditeur italien.

Florence Raut : Je suis venue la première fois quand j’ai ouvert la librairie à Paris, en 2006, afin de bien comprendre comment fonctionne le monde éditorial italien. Je suis revenue régulièrement, mais je ne viens pas tous les ans, car cela représente aussi un coût économique. Au total, je suis venue cinq fois en dix-neuf ans.

Que signifie venir à Turin en tant que traductrice de l’italien vers le français et en tant que libraire d’une librairie italienne à Paris ?

Lise Caillat : Le Salon de Turin est celui qui a le plus de sens pour mon travail, en lien avec la littérature italienne. Il y a une concentration d’auteurs, d’éditeurs, d’agents, de traducteurs que je peux rencontrer. Dans le calendrier, il est positionné à un moment stratégique : on a une bonne visibilité sur la production italienne et même au-delà. C’est un grand rendez-vous !

Florence Raut : J’aime beaucoup venir ici, car cela signifie rencontrer des auteurs, des éditeurs, avoir un véritable contact avec eux. Pour moi, l’idée est de consolider l’image de la librairie à Paris. L’enjeu est de me placer dans leur champ de vision, dans l’univers mental des éditeurs, afin qu’ils sachent que ma librairie est une entreprise solide.

Qu’est-ce que vous faites à Turin ? Comment organisez-vous vos journées ?

Lise Caillat : J’aime particulièrement aller à Turin, car c’est une ville littéraire. Il y a bien sûr le passage par le Salon, mais aussi beaucoup de librairies qui relaient les auteurs invités, et si je peux, j’essaie d’y aller.

D’un côté, il y a les rencontres et les rendez-vous programmés ; de l’autre, je fais de la prospection, car je découvre des choses en flânant dans les stands. En général, c’est un grand moment de sociabilité. C’est très riche, très inspirant et très stimulant pour une traductrice. Quand je rentre chez moi, j’ai plein d’idées et de projets.

Florence Raut : Je prépare à l’avance quelques rencontres auxquelles je veux assister. Cette année, j’ai regardé le programme et identifié des rencontres avec des auteurs et autrices qui m’intéressaient. Ensuite, je me promène dans les allées, je vais voir les éditeurs que je connais déjà, mais je découvre aussi des éditeurs que je ne connaissais pas du tout.

Crédits photo : Lise Caillat et Florence Raut (© Luc Trouillard)

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com