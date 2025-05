Le lauréat du premier Prix Masonica Lille 2025 est connu

Le premier Prix Masonica a été remis le dimanche 18 mai 2025, à la Maison des Associations de Ronchin (France), dans le cadre du Salon du Livre et de la Culture — Masonica Lille.

Dans cet essai, Arnaud Waefelaer explore avec lucidité la signification du symbole du Grand Architecte de l’Univers au sein des loges adogmatiques contemporaines, depuis la perspective d’un franc-maçon rationaliste et athée revendiqué.

Il y trace un cheminement intérieur où la spiritualité se passe de dogme comme de divinité révélée, et s’ancre dans l’introspection, la nature, l’amour et la conscience individuelle.

Les 16, 17 et 18 mai 2025 s'est tenu Masonica Lille, le Salon du Livre et de la Culture de Lille-Ronchin, placé sous le thème : Quel humanisme demain… Organisé par les obédiences maçonniques françaises avec le soutien de l’Institut Maçonnique de France, l’événement réunit auteurs, éditeurs et représentants de la franc-maçonnerie autour de tables rondes et ateliers sur des sujets initiatiques, symboliques et sociétaux.

Ouvert à toutes et tous, le salon défend les valeurs universelles de liberté, égalité, fraternité et tolérance. Une tombola gratuite clôturera l’événement avec plusieurs lots à gagner.

Par Hocine Bouhadjera

