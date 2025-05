Pays de la Loire : les festivals BD, de la case à la casse ?

« Cette année, nous n'avons pas vraiment réduit la voilure et avons réussi à maintenir l'ampleur de l'événement. Mais nous ne savons pas du tout ce qu'il pourra en être pour la suite. » Thomas Brochard, cocréateur de l'association nantaise Maison Fumetti, verbalise le sentiment de nombreuses organisations qui portent des salons et festivals de bande dessinée.

Fin 2024, le Club 99, fédération des festivals de bande dessinée, rappelait le contexte général, « un lent mouvement de dégradation et d’épuisement de nos structures », doublé par, dans un environnement économiquement austère, « des restrictions franches dans les budgets alloués » par les partenaires publics.

La région Pays de la Loire est en première ligne de ce mouvement de désengagement des collectivités, elles-mêmes confrontées à une politique fiscale hasardeuse de l'État, qui a limité leurs rentrées d'argent ces dernières années.

Christelle Morançais (Horizons), présidente du conseil régional, a toutefois fait preuve d'un zèle remarqué en fin d'année 2024, décidant d'une coupe des dépenses de 100 millions € en deux ans, menant à la suppression de nombreuses subventions destinées à des structures culturelles.

Faire pareil avec moins

Le festival Fumetti, organisé par l'association homonyme et qui se déroule du 22 au 25 mai à Nantes, a subi comme d'autres cette coupe budgétaire brutale, en perdant une subvention régionale de 18.000 €, destinée à financer le fonctionnement de l'association, « et dont nous affections une partie des activités à l'organisation du festival », nous précise Thomas Brochard.

Pour boucler le budget total de la manifestation, estimé à 75.000 € environ, l'association s'est appuyée sur les fonds apportés par la mairie de Nantes, mais a déjà dû rogner sur certaines dépenses, liées à des prestations (graphisme, photographie) ou à du matériel de travail.

L'affiche du Festival Fumetti 2025, par Gwénola Carrère

Les coupes franches opérées par la région Pays de la Loire ont obligé le festival de la BD et de l’Illustration du Pays d’Ancenis, qui fêtait ses 10 ans les 29 et 30 mars derniers, à se retourner vers le public, en sollicitant un soutien financier via une collecte participative. Pour cette manifestation, la subvention régionale représentait 3000 € dans son budget global, et seulement 1600 € ont été récupérés grâce à la générosité des donateurs.

Cette année, le Festival Fumetti s'est aussi doté de sa cagnotte en ligne, « qui représente plutôt un revenu complémentaire, que l'on aimerait développer afin de faire comprendre que l'organisation d'un tel événement à un coût ». Cependant, Maison Fumetti tient absolument à la gratuité d'accès aux rendez-vous de la manifestation, qui se déroule « dans un quartier à la population mixte », précise Thomas Brochard. La recherche de nouvelles sources de financements, qui nécessite en elle-même du temps et des ressources, pallie rarement le retrait des soutiens publics.

Dans ce contexte contraint, certains engagements des festivals sont plus difficilement honorables, comme la volonté d'engager des artistes et des prestataires locaux — un ruissellement des subsides bien réel —, de proposer la gratuité de l'ensemble des événements ou encore d'offrir une large programmation, aux plus proches des habitants et des lieux de vie.

À Angers, le festival Club Crayon a ainsi dû annuler sa troisième édition, prévue les 7 et 8 juin prochains, « [f]aute de lieu adapté pour nous accueillir et de soutiens financiers suffisants » et malgré une belle montée en puissance, passant de 700 visiteurs en 2023 à 1800 l'année dernière.

« Au fil des mois, j'adaptais le budget du festival, car je manquais de financements », nous explique Rémi Lemaitre, cofondateur de l'association So What ?!, qui organise la manifestation. Le budget de cette dernière comprend « des subventions d'entités publiques, mais aussi des sommes issues du mécénat », indique-t-il, sans préciser quelles sources de financement se sont taries.

« Nous sommes déjà en sous-effectif »

Pour l'instant, les festivals ligériens de BD maintiennent le cap, grâce à une bonne gestion et à l'habitude de composer avec des moyens modestes. Rémi Lemaitre, qui a travaillé bénévolement pendant les dix derniers mois à l'organisation de l'édition 2025 de Club Crayon, nous assure ainsi qu'il « planche déjà sur l'édition de l'année prochaine ».

Du côté de l'association Maison Fumetti, malgré l'incertitude, « nous étions déjà en sous-effectif, ce qui nous évite d'avoir à licencier des salariés [Maison Fumetti en compte deux, Thomas Brochard et Cassandre Thiénot, NdR], et nous avons un peu de trésorerie de côté, ce qui nous permet de voir venir en 2026 », rassure Thomas Brochard.

Mais, au-delà du contexte financier, tout l'écosystème de la culture et de l'événementiel semble se tendre, entravant par la même occasion les ambitions des organisateurs. Si l'édition 2025 de Club Crayon s'annule, c'est aussi en l'absence d'un lieu pour l'abriter : « Nous avions investi l'espace Welcome la première année, puis la Maison des projets, l'année dernière, mais ce sont des lieux que l'on ne peut avoir qu’une seule fois », détaille Rémi Lemaitre.

Les rares lieux disponibles n'étaient pas adaptés, car soit trop grands, soit trop excentrés, précise l'organisateur de Club Crayon. Du côté du parc privé, les bailleurs ne souhaitaient pas louer pour de courtes durées — ou rarement, pour des budgets trop importants.

Le Festival Club Crayon, à Angers, en 2023 (Club Crayon)

Maison Fumetti, pour sa part, a dû faire cette année sans le soutien du pôle régional du livre, Mobilis, privé d'une importante subvention régionale, dont les salariés ont été licenciés et les missions sérieusement revues à la baisse. « Nous avons toujours travaillé ensemble sur l'événement », précise Thomas Brochard, qui déplore la suppression d'une journée professionnelle orientée vers les auteurs, habituellement proposée pendant le festival.

Dans cet environnement peu favorable, les organisateurs ont, bien malgré eux, intégré les contraintes et l'idée que l'heure n'est pas aux nouvelles propositions. « Nous fêterons les dix ans du festival à la fin de l’année 2026, l'envie est de maintenir au minimum la même formule », souhaite Thomas Brochard. « J'ai bien conscience du contexte particulier dans lequel nous sommes, mais je trouverai dommage qu’un tel événement, qui suscite l'engouement du public, des éditeurs et des auteurs, et participe au rayonnement d'Angers, ne puisse pas perdurer », avance pour sa part Rémi Lemaitre.

Photographie : Festival Fumetti (crédits Festival Fumetti)

Par Antoine Oury

