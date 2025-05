Ugo Bienvenu, de la BD au film d'animation

Du 17 au 24 mai 2025, le festival Terres de Paroles met en lumière une Tunisie littéraire et artistique à travers une programmation qui mêle écriture, arts visuels et performance scénique. Trois rendez-vous clés forment ce parcours engagé, au croisement de l’intime et du collectif, de l’histoire et du présent.