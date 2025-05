Stanislas Nordey prendra la direction des Éditions espaces 34

Le catalogue des Éditions espaces 34 compte aujourd’hui plus de 250 titres, issus de la plume de plus de 80 auteur·rices et d’une trentaine de traducteur·rices.

La maison s’articule autour de quatre collections majeures : Théâtre contemporain, Théâtre jeunesse, Théâtre en traduction et Hors cadre. À ces ensembles s’ajoutent quelques essais, ainsi qu’une collection consacrée aux pièces et parodies du XVIIIe siècle.

Parmi les auteurs publiés, on peut citer : Fabien Arca, Stéphane Bientz, Jean Cagnard, Rémi Checchetto, Dimitris Dimitriadis, Thibault Fayner, Adeline Flaun, Claudine Galea, Samuel Gallet, Marion Guilloux, Sébastien Joanniez, Patrick Kermann, David Léon, Rasmus Lindberg, Philippe Malone, Pau Miró, Magali Mougel, Métie Navajo, William Pellier, Manuel Antonio Pereira, Andrise Pierre, Claire Rengade, Jérôme Richer, Michel Simonot, Gwendoline Soublin, Caroline Stella, Kouam Tawa, Christophe Tostain, Lot Vekemans…

« Stanislas Nordey aura à cœur de poursuivre cette ligne éditoriale d’une part et de créer de nouvelles collections d’autre part », partage l'éditeur. Au cours du premier trimestre 2026, Stanislas Nordey dévoilera « les lignes de force » de cette nouvelle étape pour les Éditions espaces 34, ainsi que les premiers ouvrages qui inaugureront « ce nouvel élan éditorial ».

Le programme éditorial 2025 des Éditions espaces 34, élaboré par Sabine Chevallier, entend témoigner de la richesse et de la diversité de son catalogue.

Trois titres sont d’ores et déjà parus : Gagarine marche de Claire Rengade, Kunyaza de Kouam Tawa, et Munitions d’amour de Claudine Galea. D’autres publications viendront ponctuer l’année : le 19 juin paraîtront Rien n’est écrit dans les lignes de ma main de Rémi Checchetto, dans la collection Hors Cadre, ainsi que Procès Galilée d’Angela Dematté et Fabrizio Sinisi, traduit de l’italien par Julie Quénehen, dans la collection Théâtre en traduction.

Le 28 août sera publié Dialogue des cultures. Le legs de Gilbert Gadoffre, un ouvrage collectif dirigé par Georges Lommé dans la collection Vivre l’humanisme, en partenariat avec l’Institut Collégial Européen. À la rentrée, paraîtront Soupe de langues de Caroline Stella (11 septembre, Théâtre contemporain), Gros-poil de Fabien Arca et Des papillons sous les pas de Jean Cagnard (tous deux le 9 octobre, collection Théâtre jeunesse).

Stanislas Nordey, né en 1966 à Paris, est metteur en scène de théâtre et d’opéra, ainsi qu’acteur. Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il débute la mise en scène en 1987 avec La Dispute de Marivaux. Il dirige successivement le Théâtre Gérard Philipe puis rejoint le Théâtre national de Bretagne, où il crée de nombreuses pièces contemporaines.

Entre 2014 et 2023, il dirige le Théâtre National de Strasbourg et son École, développant un projet engagé, paritaire et ouvert à de nouveaux publics. Il collabore régulièrement avec des auteurs contemporains comme Wajdi Mouawad, Jean-Luc Lagarce ou Falk Richter, avec qui il crée My Secret Garden et Je suis Fassbinder. Il joue également sous la direction de metteurs en scène majeurs comme Pascal Rambert ou, là-encore, Wajdi Mouawad.

Du 7 mai au 13 juin 2025, Stanislas Nordey met en scène L’Hôtel du libre-échange de Georges Feydeau à l’Odéon – Théâtre de l’Europe. Une comédie emblématique du vaudeville, construite autour de quiproquos et de situations absurdes, modernisée par le metteur en scène.

