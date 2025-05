Record du monde : 3076 Schtroumpfs débarquent en Bretagne

Jusqu'à présent, le record était tenu par les Allemands de Lauchringen, avec 2762 Schtroumpfs et Schtroumpfettes rassemblés. Si les Belges n'ont pas tenté de ramener ce record du monde au pays de Peyo (le papa des Schtroumpfs), qui d'autre que les Bretons pour inscrire leur nom au Guiness Book ?

Ainsi, ce samedi 17 mai, les rues de Landerneau ont été envahies par une impressionnante marée bleue, dans une atmosphère joyeuse et festive, portée par toutes les générations. Grands Schtroumpfs, Schtroumpfettes, Schtroumpfs à lunettes… ils étaient 3076 à se rassembler, dépassant donc largement le précédent record.

Organisé par l’association Pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec Paramount Pictures France et les ayants droit de Peyo, l’événement célébrait également le retour des célèbres petits personnages bleus sur grand écran.

Produit par Paramount Animation, écrit par Pam Brady et réalisé par Chris Miller, le film sera porté en France par les voix de Jérôme Commandeur, Dorothée, Philippe Katerine, Sofia Essaïdi, François Damiens, Patricia Kaas et Virginie Hocq. Dans sa version originale, on pourra retrouver entre autres Rihanna dans le rôle de la Schtroumpfette.

Plus de 65 ans de Schtroumpfs

Nés en 1958 sous la plume de Peyo, les Schtroumpfs apparaissent d’abord comme personnages secondaires dans la série Johan et Pirlouit, avant de connaître un succès fulgurant qui leur vaudra leur propre série en bande dessinée. Ces petits lutins bleus, vivant dans un village champignon et s’exprimant en remplaçant leurs mots par « schtroumpf », deviennent très vite des icônes du 9e art franco-belge.

Une adaptation cinématographique de 9 épisodes de 13 minutes parait en 1959, d'abord en noir et blanc puis en couleur, et un film est produit en 1965 par le Belge Eddy Ryssack. Les Schtroumpfs s'installent définitivement dans la culture populaire mondiale avec la série animée américaine des années 1980, produite par Hanna-Barbera.

À LIRE - Devenir un Schtroumpf, pour quelques heures : L’Épopée des Rêves

En 2011 et 2013, les films Les Schtroumpfs et Les Schtroumpfs 2 proposent une adaptation des petits êtres bleus qui mêle animation et prises de vue réelles. Une technique qui sera également utilisée pour le nouveau film, dans les salles cet été.

Crédits image : Paramount Animation

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com