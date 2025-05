Voyage interculturel à la BnF : plus de 300 œuvres à découvrir

Manuscrits, cartes, estampes, photographies, costumes, bijoux de scène et objets remarquables composent le parcours, véritable voyage à travers les échanges interculturels, artistiques, diplomatiques et intellectuels qui, depuis l’Antiquité, ont façonné les relations entre l’Europe et d’autres civilisations.

Dans ce cadre, la Rotonde du musée de la Bibliothèque nationale de France propose une immersion dans l’univers théâtral de Peter Brook à travers une sélection de documents tirés des fonds conservés au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque. L’exposition retrace l’histoire du théâtre des Bouffes du Nord, lieu emblématique du spectacle vivant, qui a accueilli, sous la direction de Brook, des comédiens et musiciens venus du monde entier.

Barthélémy Toguo, Fragile Body No9, 2017. (© ADAGP)

En écho à cette thématique, l'artiste camerounais Barthélémy Toguo a été invité à présenter son travail dans les espaces du musée. Il propose un parcours personnel rythmé d'œuvres qui interrogent la mémoire et l'exil.

La sculpture Caring for Memory accueille les visiteurs qui traversent la terrasse du jardin Vivienne tandis que les céramiques et médailles de l'artiste dialoguent avec les collections antiques. La galerie Mazarin présente des séries d'œuvres graphiques, des bas-reliefs et deux nouvelles oeuvres de l'artiste, Fragile et Tant que tu n'as pas traversé la rivière, n'insulte pas l'alligator.

