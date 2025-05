Un vieux soldat, un faux chef-d’œuvre, un vrai mystère

Alors qu'une belle carrière s'ouvrait devant lui dans une équipe de baseball, l'armée l'ayant envoyé se faire massacrer en Asie du Sud-Est, il était revenu de cette expérience cloué sur un fauteuil que, au fil du temps, il avait réussi à électrifier.

C'est après une mémorable partie de bingo dans la Veterans’Home que Charley Lee, rendu hilare d'avoir gagné, s'est couché dans son lit et ne s’est pas relevé : mort de rire ?!

Appelé par Carol Williams, l'administratrice des lieux, après ce décès,Walt Longmire, le shérif du comté d'Absaroka reste ahuri devant la boîte qu'elle a découverte et ce qu'elle contient : un million de dollars en billets de 100 !

Un examen complémentaire de la chambre de Charley Lee permet au shérif de découvrir une petite toile peinte, assez ancienne, ayant potentiellement quelque valeur mais aucun élément lui permettant de trouver une explication au petit magot découvert par Carol. Et le jeune banquier local se refuse à aider Walt à identifier, sans mandat judiciaire, l'origine des liasses de billets dont les bandeaux ne portent aucune indication qui aurait pu le permettre !

Seul le tri des affaires de Charley Lee a permis à Carol de mettre en évidence toutes les relations qu'il entretenait avec différents musées, l'intérêt qu'il portait à l'art en général au travers d'une conséquente série d'ouvrages spécialisés et à l'histoire militaire en particulier avec une prédilection notable concernant le général Custer et la bataille de Little Big Horn.

Au cours des discussions informelles avec les amis de Charley Lee, Walt découvre que celui-ci avait noué des relations avec des Russes qui passaient sur la route !? Quant au Brighton Museum, il ne lui a pas appris grand chose au sujet de la petite toile découverte dans la chambre du vétéran, sinon qu'il pourrait s'agir d'une étude préliminaire d'un peintre (en vue de la réalisation d'une toile peut-être de plus grande ampleur ?) mais certainement pas d'une valeur approchant de près ou de loin le contenu de la boîte !

Pour autant, le shérif n'est pas satisfait de cette première appréciation et décide de faire examiner la toile par les professionnels du Buffalo Bill Center de Cody compte tenu de l'originalité de son sujet seulement esquissé. Car, de fil en aiguille, est venu s'imposer dans ses investigations l'histoire de la bataille de Little Big Horn au cours de laquelle le général Custer a été défait, et probablement tué.

Cette histoire dont Cassily Adams a tiré une peinture monumentale qui aurait disparu (ou pas ?…) dans un incendie mais qui aurait poursuivi la narration de la légende de l'Ouest au travers des innombrables lithographies qui en ont été tirées et propagées dans tous les saloons du pays par l'entreprise Budweiser qui l'utilisait pour faire la promotion de sa bière !

Si l'original devait refaire surface, alors le million de dollars de Charley Lee ne serait qu'un acompte et la seule rumeur de cette découverte pourrait avoir attisé d'énormes convoitises.

Voilà notre shérif du Wyoming encore embringué dans une enquête passionnée et passionnante qui va permettre à son auteur de nous livrer une version toute personnelle de la légende de Custer, très certainement influencée par les versions de ses amitiés indiennes ! L'Ours, Henry Standing Bear, l'alter ego autochtone de Walter Longmire, s’en fera le porte-parole dans le roman.

Custer ne sortira pas très grandi de cette version de l'histoire américaine, pas plus que certains films qui en ont illustré le récit comme le font toujours les vainqueurs finaux des guerres : sans donner la parole aux vaincus et en caricaturant tout ce que ces derniers représentent.

L'accrochage historique du récit permettra au lecteur de croiser de nombreuses figures de la construction guerrière des États-Unis, comme Buffalo Bill, dont il découvrira peut-être comment ce dernier, avec le spectacle qu'il a emmené de par le monde, a progressivement tordu la réalité pour grandir sa propre image…

Craig Johnson va également nous faire pénétrer dans les arcanes des arrière-salles du commerce de l'art avec force filous, contre-facteurs, faux experts, collectionneurs internationaux peu scrupuleux, et le cortège de malversations voire de cadavres qui parsèment ce milieu…

Avec son flingue et son humour habituel, le shérif, toujours réfractaire à l'informatique et aux ordinateurs (sauf lorsqu'une pression sur la touche lui permet de voir apparaître à l'écran une photo de sa fille et de sa petite fille), va dérouler le fil d'une enquête où finalement, la violence est plus sourde que présente.

S'il ne se prive pas de quelques petits accès d'humeur, d'hémoglobine ou de baston, on sent bien que le personnage prend réellement de l'âge et, sans programmer sa retraite, fait de plus en plus attention à ce qui doit être préparé pour qu'il puisse l'envisager en toute sérénité et en toute quiétude : ce n'est pas encore l'heure mais l'homme a laissé beaucoup d'énergie dans ses aventures au Mexique et commence à prendre conscience de ses faiblesses physiques alors que l'esprit, lui, est toujours aussi vif.

Plus inhabituelle, certainement, ce sont ces quelques occasions dont Craig Johnson profite pour laisser sourdre quelques marottes personnelles. C'est ainsi que, au hasard d'une intervention musclée pour venir en aide à une femme maltraitée et battue par son mari, Craig-Walter Johnson-Longmire va trouver l'occasion d'exprimer tout le mal qu'il pense, d'une part, de ces hommes violents qui se croient tout permis mais, d'autre part, de ces sociétés privées qui assurent, sans ménagements et pour le compte de l'administration pénitentiaire, le transfert de prisonniers vers ou depuis des centres de détention !

Le shérif n'est pas un colosse sans conscience: depuis le temps que Craig Johnson nous propose la lecture de ses aventures, nous le savions. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir pour le lecteur que percent sous la carapace, l'humanisme et le pluri-culturalisme profond qui l’habitent.

Par Mimiche

