IA et culture : l'État financera des projets “respectueux du droit d’auteur

Comme l'intelligence artificielle peut-elle servir la culture (et non l'inverse) ? France 2030, plan d'investissement qui envisage 54 milliards € d'incitations économiques publiques sur cinq ans, a présenté son appel à projets « pour accompagner l’appropriation de l’intelligence artificielle et du numérique par les industries culturelles et créatives ».

L'initiative « s’inscrit dans un contexte de fortes attentes exprimées par les professionnels, les syndicats et les organismes de gestion collectives vis-à-vis des opportunités qu’offre cette technologie, des recommandations du comité de l’intelligence artificielle générative », indique le gouvernement dans un communiqué.

Derrière cet appel à projets, la volonté de faire émerger des « solutions contribuant à la création et au développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques », mais aussi « de partage et de valorisation des données » ou même « permettant de sécuriser l’exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit ».

Un usage éthique

La présence de l'État comme cofinanceur des projets retenus devrait permettre de garantir « une approche respectueuse du droit d’auteur et de l’environnement, avec des critères spécifiques pour promouvoir une mise en œuvre responsable et un usage éthique de l’intelligence artificielle ».

Bpifrance, à travers sa plate-forme French Touch, et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), en tant qu'opérateurs de France 2030, sont mobilisés pour cet appel à projets. Le premier se consacre aux dossiers portés par un acteur privé et à visée entrepreneuriale ou lucrative (les structures publiques à visées non-lucrative peuvent candidater dans le cadre d’un consortium, malgré tout), le second à ceux des acteurs publics, à visée d’intérêt général.

L’aide apportée par France 2030 sera constituée d’une part de subvention et d’une part d’avance remboursable — dans la plupart des cas, précise-t-on, la part de subvention sera de 60 % au maximum et la part d’avances remboursables de 40 % au minimum. Les projets attendus doivent présenter une assiette de dépenses éligibles minimum de 400.000 €. Quatre relèves de dépôts des candidatures prévues : le 28 octobre 2025 ; le 28 avril 2026 ; le 25 novembre 2026 et le 16 juin 2027, date de clôture de l'appel à projets.

Plus d'informations et modalités de candidature à cette adresse.

Photographie : illustration, Daniel Go, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com