France Culture accueille Claudine Galéa, H.G. Wells et Georges Peignard

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 19 mai : Mettre le cancer en mots

Avec Claudine Galéa pour Munitions d’amour (Espaces 34)

Mardi 20 mai : Frankenstein : Mary Shelley, la femme derrière le monstre

Avec François Rivière, qui établit et présente la nouvelle édition d'un volume Bouquins chez Plon et Hélène Frappat, philosophe spécialiste du Gothique philosophique et romancière, autrice de textes sur Mary Shelley

Mercredi 21 mai : Le journal de Samuel : éclats d’enfance

Avec Emilie Tronche pour Le journal de Samuel (Casterman/ Arte éditions)

Jeudi 22 mai : Pourquoi les fleurs ?

Avec Marion Grébert pour Pourquoi les fleurs (L'Atelier contemporain)

Vendredi 23 mai : Dans la bibliothèque de Thierry de Peretti

Le Feuilleton

Du lundi au vendredi de 21h à 21h30

Wells, prophète pour notre temps

Cycle H. G. Wells

L’inventeur de la science-fiction moderne

L’Homme invisible, L’Île du docteur Moreau, Le Dormeur s’éveille : ce cycle de feuilletons inédits revisite deux des plus célèbres romans de l’écrivain britannique H. G. Wells et permet de découvrir, à travers Le Dormeur s’éveille, un jalon essentiel du genre dystopique.

Ces trois romans, publiés entre 1896 et 1899 pendant la décennie prodigieuse où Wells invente la science-fiction, résonnent davantage avec notre époque que les deux autres œuvres phares de l’auteur, La Machine à explorer le temps et La Guerre des mondes.

Résonance actuelle

Comme le docteur Moreau, qui a transgressé les limites de l’expérimentation scientifique en cherchant à « humaniser » des bêtes sauvages, le jeune Griffin, étudiant désargenté et génial découvreur du secret de l’invisibilité, verra son invention se retourner contre lui. Quant à Graham, le militant socialiste qui s’endort à la fin du dix-neuvième siècle pour se réveiller, deux cents ans plus tard, dans un Londres cauchemardesque qui ressemble à s’y méprendre à nos mégapoles modernes, lui aussi se retrouve pris au piège : la révolution qu’il incarne tel un messie menace à tout moment d’être confisquée par un démagogue au nom barbare d’Ostrog.

Sur notre rapport à la science (L’Homme invisible), à la nature (L’Île du docteur Moreau), au politique (Le Dormeur s’éveille), Wells nous parle en prophète de notre temps.

Retraduits et adaptés pour la première fois en France à la radio et en podcast, ces trois romans, choisis pour leur résonance actuelle, sont revisités ici à l’aune de nos préoccupations contemporaines : L’Homme invisible est transposé en France de nos jours, L’Île du docteur Moreau donne voix au « Peuple Animal » en concurrence avec celle du narrateur-naufragé Prendick, et Le Dormeur s’éveille remet au premier plan le personnage d’Helen, la muse révolutionnaire de Graham, que Wells laissait à l’arrière-plan dans son roman.

Cycle H.G Wells 1/3

L'Homme Invisible de H.G. Wells

Réalisation Cédric Aussir

“Le visage couvert de bandages, les yeux cachés par des lunettes noires, un étranger débarque dans un hôtel de province. Qui est cet homme peu loquace et singulièrement irascible ? À quelles bizarres expériences se livre-t-il dans sa chambre qu’il a transformée en laboratoire ? L’hôtelière et son apprentie s’interrogent, s’inquiètent, et bientôt c’est tout le village qui se ligue contre lui. Poussé à bout, l’étranger révèle qu’il est invisible. Désespérant de redevenir visible, il opte résolument pour la terreur et le crime…”



« J’étais invisible, et je commençais tout juste à mesurer l’extraordinaire avantage que me conférait mon invisibilité. Dans ma tête se bousculaient mille projets merveilleux et fous que j’allais pouvoir accomplir en toute impunité. » (extrait de L’Homme invisible de H. G. Wells)



Avec notamment Baptiste Carrion-Weiss (Gerfaut - l'homme invisible), Cécile Bournay (Mme Postel) et Wolfgang Pissors (Olannier)



Lundi 19/05/2025 Épisode 1/5 : L’arrivée au village

Un matin d’hiver, dans un village de province, une hôtelière voit débarquer un étrange personnage. Il porte des gants, des lunettes teintées, et sa tête est recouverte de bandages. L’homme se présente comme un chercheur et se fait livrer du matériel de laboratoire.

Mardi 20/05/2025 Épisode 2/5 : Le visiteur nocturne

Le jour de la fête du village, un cambriolage a lieu et tous les soupçons se dirigent vers l'étranger. Une foule en colère se rend à son hôtel pour le lyncher. Contraint de fuir, l'homme révèle son invisibilité aux villageois apeurés.

Mercredi 21/05/2025 Épisode 3/5 : Un homme à tout faire

Chassé du village où il s’est réfugié, l’Homme invisible rencontre un vagabond nommé Oleg. Il lui propose d’être son homme à tout faire. Oleg est chargé de récupérer les habits et les carnets de laboratoire de l’Homme invisible, mais aussi de le seconder dans ses forfaits.

Jeudi 22/05/2025 Épisode 4/5 : Devenir invisible

Blessé par balle, l’Homme invisible s’est introduit chez Pariente, un ancien condisciple de la faculté de médecine. Devant Pariente qui n’en croit pas ses yeux, il raconte sa découverte du procédé qui l’a rendu invisible, et les déboires liés à son nouvel état.

Vendredi 23/05/2025 Épisode 5/5 : La chasse à l’homme

Deux mois après sa confrontation avec l’Homme invisible, qu’il a dénoncé à la police, Pariente se rend chez une psychiatre. Hanté par ce qu’il a vécu, il raconte la traque de l’Homme invisible et ne cache pas son propre attrait pour les sortilèges de l’invisibilité.

Lectures du soir, de Diane Kolnikoff

Du lundi au vendredi de 21h35 à 22h

Pages arrachées à Vladimir Nabokov (Rediffusion)

Réalisateur Catherine Lemire

Vladimir Vladimirovitch Nabokov, écrivain américain d’origine russe, est né le 10 avril 1899 à Saint-Pétersbourg (Russie) et mort le 2 juillet 1977 à Lausanne (Suisse). Il a publié son premier recueil de poèmes en Russie à l’âge de 15 ans. En 1919, sa famille choisit l’exil et Nabokov termine ses études à Cambridge. Après des séjours en Allemagne et en France, il part pour les Etats-Unis. Il est naturalisé américain en 1945.

Romancier, nouvelliste, poète, mais aussi traducteur et critique littéraire, Vladimir Nabokov est considéré comme l'un des auteurs les plus importants de la littérature du XXe siècle. Il rencontrera le succès de son vivant, sera traduit dans de nombreuses langues et lu dans le monde entier.

Par cette série, France Culture a voulu proposer un portrait de l’écrivain à travers un voyage dans ses œuvres présenté par Diane Kolnikoff.



Lundi 19/05/2025 Episode 1 : Nabokov et Pouchkine

1ère émission d'une série de 5 consacrée à l'écrivain russe Vladimir Nabokov

aujourd'hui, Diane Kolnikoff reçoit Nata Minor, psychanalyste et traductrice du russe, qui parle des rapports entre Nabokov Et Pouchkine.

Mardi 20/05/2025 Episode 2 : Autobiographie

2ème émission d'une série de 5 consacrée à l'écrivain russe Vladimir Nabokov : aujourd'hui, Diane Kolnikoff reçoit Anne Wiazemsky, qui parle essentiellement de son autobiographie Autres rivages.

Mercredi 21/05/2025 Episode 3 : La pluie de Pâques

3ème émission d'une série de 5 consacrée à l'écrivain russe Vladimir Nabokov : aujourd'hui, Diane Kolnikoff reçoit Laure Troubetzkoy (maître de conférence de littérature russe), qui parle d'une nouvelle inédite de Nabokov, La pluie de Pâques.

Jeudi 22/05/2025 Episode 4 : Cours et conférences

4ème émission d'une série de 5 consacrée à l'écrivain russe Vladimir Nabokov : aujourd'hui, Diane Kolnikoff reçoit l'écrivain Geneviève Brisac, qui parle des conférences et cours qu'a donnés Vladimir Nabokov aux Etats-Unis dans les années 50.

Vendredi 23/05/2025 Episode 5 : Ada ou l’ardeur

5ème et dernière émission d'une série de 5 consacrée à l'écrivain russe Vladimir Nabokov : aujourd'hui, Diane Kolnikoff reçoit l'éditeur et traducteur Michel Parfenov, qui parle d'un des derniers romans de Vladimir Nabokov, Ada ou l'ardeur.

La conversation littéraire, de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 15h30

Conversation avec Georges Peignard, peintre, sculpteur, romancier, auteur de Les rochers errants aux éditions Le Tripode et Frédéric Pajak, dessinateur, peintre, éditeur, écrivain, directeur artistique du Festival de dessin d’Arles. Auteur de Manifeste incertain, volume 10, Les étrangers, Malcolm Lowry – Alberto Giacometti aux éditions Noir sur blanc.

Samedi Fiction

Le samedi de 21h à 22h

Fannie et Freddie de Marcus Malte (Rediffusion)

Réalisation : Baptiste Guiton

Adaptation radiophonique de Marcus Malte de son roman publié aux éditions Zulma



États-Unis, 2008. L’énorme escroquerie des subprimes a conduit à la ruine des millions de ménages. Certains ont tout perdu, jusqu’à la vie. Par une froide nuit d’hiver, Fannie roule dans New York, en route vers Wall Street pour réclamer justice à sa manière.Par une froide nuit d’hiver, Fannie, jeune infirmière, roule dans New York, en route vers Wall Street pour réclamer justice à sa manière. Ce huis clos implacable déroule le récit d’une vengeance à couper le souffle, comme seuls la folie et le désespoir savent en fomenter.



Avec Céline Sallette (Fannie), Sébastien Pouderoux de la Comédie française) (Freddie), Eric Herson-Macarel (le narrateur), Tiphaine Rabaud Fournier (le cœur)

Né en 1967 à La Seyne-sur-Mer, Marcus Malte est devenu en quelques années l’un des auteurs les plus novateurs et remarqués du roman noir français. Styliste impeccable, on lui doit notamment La part des chiens, Intérieur nord ainsi que Garden of Love, Grand Prix des lectrices de Elle 2008, catégorie policier. Les harmoniques a reçu le Prix Mystère de la critique en 2012 et Le Garçon, paru aux éditions Zulma, a été récompensé par le Prix Femina 2016. Il a également écrit plusieurs pièces radiophoniques pour France Culture. Son dernier roman, Aux marges du palais, est sorti en 2024, toujours aux éditions Zulma.

Fiction - Théâtre et Cie

Le dimanche de 21h à 22h

Les Fantômes

Un scénario de Jonathan Millet et Florence Rochat

Réalisation Laure Egoroff

Grand Prix du Scénario 2022 - En partenariat avec France Culture



Strasbourg, aujourd’hui. Hamid explore méthodiquement la ville. Il est l’un des membres de la cellule Yaqaza, une organisation secrète de citoyens syriens qui poursuivent les criminels de guerre. Il suit la piste de son ancien bourreau dont il n’a jamais vu le visage.

Sur une intuition, il se met à suivre un homme, jusqu’à l’obsession.



Les Fantômes, une lecture du scénario de Jonathan Millet et Florence Rochat par Igor Mendjisky.



Le Grand Prix du Scénario est organisé par Hildegarde Event avec le soutien du CNC, de la fondation d’entreprise David Hadida et de France Culture.



Production : Pauline Seigland - Films Grand Huit

Le film Les Fantômes de Jonathan Millet est sorti en salles en France le 3 juillet 2024 (Memento Distribution).

Film d'Ouverture de la Semaine de la Critique du festival de Cannes 2024

Sélectionné dans plus de 50 festivals Internationaux, dont Busan, Chicago, Londres, Cinemania, Rotterdam, El Gouna, Jerusalem, New-York, Hong Kong, San Francisco...

Prix Louis Delluc du meilleur premier film.



Double nomination aux César, meilleur premier film et meilleure révélation.

