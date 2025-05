Nout : euphorie galactique

« Avant la Dérive, il arrivait que la lune, arrachée à Terra Proxima et en cela, parfois, nommée Terra Deux, soit chantée à voix nue par Nos ancêtres hominides, volatiles, canidés, batraciennes, autres. Les chimpanzés dansaient à la pluie, les tambours rythment les syzygies. Le fait que cette lune nous accompagne toujours est l’une des nombreuses surprises de notre voyage. »

Si les êtres humains, ou « hominides », sont bel et bien présents, ils et elles ne sont pas les seuls personnages de cette histoire de l’univers. La faune et la flore, sous toutes ses formes, libres et mutantes, occupent une place toute aussi essentielle. Mieux ; les atomes s'éveillent et s'illuminent pour participer à ce récit d’infini.

D’un côté, la compositrice baroque Francesca Caccini tente de créer un nouvel opéra. Elle cherche l’inspiration, hésite… Puis, au loin, un phénomène acoustique inexplicable.

« L’orage bat comme un charbon ardent. Aucune musique ne m'indiffère. Aujourd’hui, j’entends des Voix. »

Qui donc s'adresse à elle ? Qui donc lui souffle les réalités de notre univers comme personne ne les a jamais entendues ? Poésie, science, astrologie, musique, mythologie – une fusion délicieuse et envoûtante qui déroute autant qu’elle transporte. luvan touche à tout, du bout des doigts, et manie la langue avec finesse et curiosité. Comme un jeu. Comme si, finalement, les mots s'écrivaient par leur propre volonté et qu’il suffisait de créer un espace pour les accueillir. Ici, on ne s’encombre pas des attendus narratifs. Bien au contraire : l'intérêt réside dans la liberté.

Lire Nout, c’est un peu comme un saut dans le vide. C’est une succession de possibles, d’imaginés, de rêvés. C’est marcher les yeux fermés au cœur d’une jungle, ou encore plonger dans les profondeurs sans oxygène. Autrement dit, c’est une expérience à part entière, qui mobilise les sens, qui chamboule les émotions, qui réarrange les molécules.

Ceci n’est pas un roman à proprement parler – il semble effectivement nécessaire de vous prévenir, futurs lecteurs et lectrices, qui tenteraient l’aventure. Nout est à envisager plutôt comme un objet dans lequel le langage trace un chemin créatif qui invite à l'émerveillement dans sa forme la plus pure. Page après page, luvan nous propose de nous égarer, de nous interroger sur le monde qui nous entoure, d'hésiter. D’accepter, aussi, que certains phénomènes et autres mystères n’ont pas besoin d’une explication rationnelle, ancrée dans des preuves indémontables.

Parfois – souvent – il suffit de lever les yeux vers les étoiles et de tendre l’oreille…

Par Valentine Costantini

