Faire sans, trouver l'équilibre

« Je travaille au magasin de bricolage un peu plus loin sur le boulevard. C’est provisoire. En attendant que je sache ce que je veux vraiment faire. Ça peut être long avant de savoir ce qu’on veut vraiment faire. J’avais choisi de longues études sans débouchés. J’avais rencontré une conseillère d’orientation, elle avait validé mon choix. À contrecœur. »

La petite n’est pas à la recherche de luxe, mais d’un lieu où elle se sent bien. L’appartement est loin d'être charmant pour n’importe qui, il a des années de location derrière lui et ça se sent. Les fenêtres sont en simple vitrage, les radiateurs en fonte ont une odeur reconnaissable entre mille… et puis, il a cette tache d'humidité au plafond. Cette goutte qui trace sa route, provenant de l'étage du haut.

En haut, c’est là où habite Mademoiselle. Elle est si jolie, avec sa robe à fleurs et ses yeux qui brillent. C’est une femme d’un certain age, qui a du mal a descendre les escaliers. Au 37 bis, pas d'ascenseur, alors de temps en temps il faut bien se forcer à faire face aux marches. C’est lors d’un de ces moments que les deux femmes se rencontrent. Et c’est la petite qui lui donne ce surnom, comme ça, sans hésiter. Un surnom qui plaît beaucoup à Mademoiselle.

Tant mieux, puisque la petite aime beaucoup aller lui rendre visite à l'étage. « Mademoiselle est propriétaire, elle pourra conserver ses radiateurs en fonte. Heureusement. Chaque fois que je vais chez elle, il y a du linge posé dessus, des torchons, des culottes ou des bas. Même en été. »

Mais pourquoi n’a-t-elle pas cherché à trouver un logement sans escalier, Mademoiselle ? Elle est restée, toutes ces années, dans cet appartement. Elle n’a d’ailleurs rien changé, n’a pas acheté de nouveaux meubles, n’a pas repeint un mur ou un autre, ne s’est pas non plus débarrassée de l’imprimante, qu’elle n’utilise même pas… Mais partir, ou changer quoi que ce soit ici, chez elle, chez eux, n’est pas une option.

« Tout fonctionne. Juste quelques gouttes qui tombent sous le gros tuyau. C’est pas bien méchant. Tu l’aurais réparé si tu avais été là. Ça a commencé à fuir quand tu es parti. Quelques jours après. Je préfère dire parti, comme ca je peux te rejoindre. Ou tu peux revenir. » Mademoiselle, en réalité, est veuve. Si l’envie de renouveau grandit en elle, elle n’a pas encore trouvé l’endroit parfait pour finir sa vie.

Enfin, il y a Richard – qui s’appelait Gérard, mais il a décidé de changer de nom il a quelques années, pour des raisons qui lui sont propres. Richard, c’est mieux, c’est lui. Il a été obligé de remplir plein de papiers, de convaincre qu’il ne faisait pas ça pour rire, d’attendre qu’on accepte sa demande… Tout une histoire.

Avant, il était torréfacteur. Et plutôt bon, d’ailleurs. Mais tout s’est écroulé, du jour au lendemain, d’une manière si soudaine et douloureuse, qu’il a eu besoin de partir. Depuis, il travaille au bazar, avec la petite. C’est lui qui lui a appris le métier, c’est elle qui lui a appris à sourire à nouveau. « Elle m’a redonné le moral. Elle est un peu givrée mais je l’aime bien. »

Faire sans suit ce trio attendrissant au fil des saisons, de l’automne à l'été. Ensemble, Richard, Mademoiselle et la petite influencent la vie des deux autres avec tendresse et bienveillance. Chacun a connu l’absence, le manque, une forme de vide qui ne peut jamais être comblé... Avec ce court roman, Marie Maher propose de se pencher sur la notion de renaissance, de seconde chance avec une douceur très appréciée. La plume de l’autrice s’adapte au dialogue interne de chaque personnage, reflétant leur personnalité et leurs pensées pour leur donner corps.

Un très beau texte.

Par Valentine Costantini

