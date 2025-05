Italie : avec un marché en baisse, les éditeurs attendent des mesures

Cette année, les statistiques de l’AIE ne se limitent pas au secteur de l’édition générale, mais incluent également les secteurs scolaire et universitaire. La rencontre qui s’est tenue ce 16 mai au Salon du livre de Turin a été l’occasion de réfléchir et d’analyser plus en profondeur les tendances du marché italien.

L’importance du soutien public

Le président de l’Association des éditeurs italiens (AIE), Innocenzo Cipolletta, évoque une « baisse importante » et souligne l’importance de certains dispositifs, comme le fonds de 30 millions pour les bibliothèques, mis en place les années précédentes, qui « ont eu un effet multiplicateur ».

Il insiste aussi sur le rôle central de l’école, affirmant que « nous militons pour une exonération fiscale des dépenses liées aux livres ». Une autre mesure importante serait la professionnalisation du personnel des bibliothèques : « Nous voulons demander aux ministres de la Culture et de l’Éducation que chaque école dispose d’un véritable bibliothécaire », exerçant donc ce métier à plein temps.

Soutenir le droit à l’éducation

Plusieurs intervenants ont ensuite participé à la table ronde, apportant d’autres éléments à la discussion, qui portait notamment sur l’édition scolaire et universitaire : Roberto Devalle (président du groupe des éditeurs scolaires, AIE), Maurizio Messina (président du groupe de l’édition universitaire et professionnelle, AIE), Renata Gorgani (présidente du secteur de l’édition générale, AIE) et Lorenzo Armando (président du groupe des petits éditeurs, AIE).

ÉTUDE - Moins de lecteurs, moins d’achats : l’édition italienne en berne

Selon Roberto Devalle, « la population scolaire est la variable qui permet au secteur de croître, et elle s’est maintenue constante ces dernières années ». Toutefois, on prévoit d’ici dix ans une baisse globale de cette population d’environ 18 %.

De plus, « il est aujourd’hui nécessaire d’investir dans l’accessibilité des manuels numériques, ainsi que de mettre en place des aides à destination des familles les plus modestes pour l’achat des livres scolaires. Il faut défendre et soutenir le droit à l’éducation ».

Édition universitaire en crise, défi de la lecture dans les écoles

Maurizio Messina rappelle que l’édition universitaire en Italie comprend environ 100 éditeurs, parmi lesquels de nombreux petits éditeurs indépendants, mais aussi quelques grandes marques, parfois italiennes, parfois antennes de géants internationaux du secteur.

À LIRE - Joël Dicker, Valérie Perrin, Pape François : ces livres que l'Italie s'arrache

Ce type d’édition connaît une baisse de 15 %, en raison notamment du recours croissant à des supports alternatifs aux manuels et aux livres en langue anglaise, parfois publiés par des éditeurs anglo-saxons. Selon lui, « l’éducation, l’instruction et la formation sont le seul véritable investissement qu’un pays doit faire ».

Renata Gorgani dresse elle aussi un constat préoccupant : « l’école n’est pas un facteur de promotion de la lecture en Italie, mais nous ne devons pas nous y habituer ». Aujourd’hui, en effet, l’éducation à la lecture passe par d’autres figures : éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants de bonne volonté. Et, à propos du secteur universitaire, elle ajoute : « Je trouve scandaleux qu’un professeur d’université ne fasse pas étudier ses étudiants à partir de livres ».

La 18App, “une transfusion pour le secteur”

En s’arrêtant sur les problématiques plus générales du secteur éditorial, Stefano Mauri, président de Messaggerie Italiane, le plus grand distributeur national, souligne l’importance de la 18App, le bonus culture italien, une mesure instaurée en 2016 par le gouvernement de Matteo Renzi (Parti démocrate), très appréciée et imitée dans d’autres pays européens, dont la France.

Cette mesure, selon lui, « a été comme une transfusion de sang pour le secteur ». Et d’ajouter : « Supprimer cette mesure reviendrait quasiment à instaurer un droit de douane sur la culture des jeunes ». Il exprime aussi son inquiétude malgré les récentes assurances du ministre de la Culture, Alessandro Giuli, concernant le fonds pour les bibliothèques, qui, bien qu’annoncé depuis environ sept mois, n’est toujours pas arrivé.

Des mesures urgentes et nécessaires

Plusieurs mesures et solutions sont envisagées par les acteurs du secteur : Lorenzo Armando propose de renforcer le rôle du CEPELL (Centre pour le livre et la lecture), tandis qu’Isabella Ferretti, de la maison d’édition 66thand2nd, rappelle le problème d’accessibilité et de visibilité des petits éditeurs.

Elle plaide, en plus du « renforcement des dispositifs de soutien à la demande », pour la création d’une véritable « loi de filière » afin de résoudre le problème de « l’endettement chronique de l’industrie éditoriale ».

Enfin, pour pallier le problème des retours (pouvant atteindre un taux de 45 %), Alberto Ottieri, vice-président de Messaggerie Italiane et directeur général d’Emmelibri, met en avant les investissements de Messaggerie dans l’automatisation, les nouvelles technologies d’impression à la demande et les microtirages, ainsi que dans le réseau de librairies Ubik et dans la formation grâce à l’École des libraires Umberto et Elisabetta Mauri.

Crédits photo : Salon du livre de Turin - Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com