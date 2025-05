Festival d’Angoulême : un appel à la rupture pour 2028

Au cœur des débats, la société 9e Art+, organisatrice du festival depuis près de vingt ans. Accusée de dérives commerciales et de management toxique, elle fait face à une fronde menée par des auteurs, éditeurs et collectifs. Une enquête de L'Humanité a notamment révélé le licenciement d'une salariée après une plainte pour viol, suscitant l'indignation et des appels au boycott pour l'édition 2026.

Face à cette contestation, l'Association du FIBD, propriétaire du festival, a annoncé le 16 mai 2025 une consultation pour l'organisation de l'événement à partir de 2028. Cette décision vise à garantir l'indépendance et la vocation culturelle du festival, en mettant fin à la gestion exclusive de 9e Art.

Alors que le FIBD s'apprête à entamer une nouvelle phase, les regards se tournent vers l'avenir. L'enjeu est de taille : préserver l'essence d'un festival qui, depuis plus de cinquante ans, célèbre la richesse et la diversité du neuvième art.

Le communiqué est reproduit intégralement ci-dessous :

L’Association du FIBD propriétaire du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a pris la décision de réaliser une consultation pour l’organisation de son événement à compter de l’édition 2028 de celui-ci. Cette démarche va être conduite dans les meilleurs délais et sur la base d’un calendrier qu’elle veut court afin d’assurer la meilleure stabilité possible au Festival.

L'Association assurera la rédaction des termes de la consultation ainsi que la constitution du jury, composé de membres du collège des adhérents. En agissant ainsi elle entend, de manière souveraine, prendre toutes ses responsabilités vis à vis d’une manifestation dont elle préside aux destinées depuis plus d’un demi-siècle en préservant les fondamentaux qui lui ont permis de devenir une référence internationale : sa vocation culturelle et son indépendance. Pour la présidente du FIBD, Delphine Groux : « Ma priorité absolue est d’agir dans l’intérêt supérieur du Festival. L’Association a toujours indiqué n’exclure aucune hypothèse de travail pour définir la structuration de son évènement. Il était donc logique qu’une fois, tous les paramètres étudiés, nourris d’un dialogue sincère et riche avec tous les acteurs du Festival tant publics que privés, elle choisisse de privilégier l’appel à concurrence. »

Pour sa part, l’Association du FIBD entend se tenir à ce seul communiqué relativement à sa communication, l’heure étant pour elle celle de l’action et des décisions. Les termes de cette consultation seront prochainement disponibles, via son facebook.

Cette consultation marque un tournant dans l'histoire du FIBD. Elle ouvre la voie à une réorganisation qui pourrait redéfinir les contours du festival, en réponse aux attentes de la communauté de la bande dessinée. L'enjeu est de taille : préserver l'essence d'un festival qui, depuis plus de cinquante ans, célèbre la richesse et la diversité du neuvième art.

Au cours des six mois et probablement plus que par le passé encore, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD) a essuyé des tempêtes. L'édition 2025 qui s'annonçait comme festive a rapidement été éclipsé par une série de controverses et de remises en question profondes.

Les révélations de L'Huma avaient déjà provoqué une onde de choc dans le monde de la bande dessinée. Des auteurs, éditeurs et collectifs ont exprimé leur colère, dénonçant une gestion opaque et appelant à une réforme en profondeur de l'organisation du festival.

Un mouvement de boycott a été lancé, rassemblant plus de 400 professionnels décidés à ne pas participer aux prochaines éditions si des changements significatifs n'étaient pas opérés

Selon La Charente libre, l’appel à concurrence n’interviendra cependant qu’en 2028, un point que les partenaires réclamaient corps et bien, mais en vain : la présidente n’avait pas vraiment cette option en tête.

Pour le maire de la ville, Xavier Bonnefont, la méthode employée sera scrutée à la loupe : « La première avancée était d’obtenir la dénonciation du contrat », note-t-il, tout en saluant cette première étape.

9e Art+, société de Franck Bondoux au cœur des problématiques restera aux commandes pour 2026 et 2027, tout en conservant des fidèles. Il se trouverait, « au sein de l’association, des personnes qu’il faut éclairer sur les enjeux », poursuit l’édile angoumoisin.

