La Prohibition : boire un petit coup c'est agréable (vraiment ?)

Quand l’Amérique du XXe siècle s’attaque à l’alcool, c’est une nation entière qui vacille entre utopie et chaos. Dans son nouvel ouvrage, Annick Foucrier explore cette épopée contradictoire qu’a été la Prohibition, instaurée en 1920, levée en 1933.

Quatorze années durant lesquelles les États-Unis tentent de bannir les boissons alcoolisées pour moraliser la société. Une ambition titanesque portée par les ligues de tempérance et des militants convaincus qu’un monde sobre serait un monde meilleur.

Mais le remède s’est avéré plus néfaste que le mal. Foucrier retrace la montée en puissance des trafics, les guerres de contrebande, la corruption systémique. Les speakeasies remplacent les saloons, les figures du crime organisé – Al Capone en tête – deviennent les nouveaux rois de l’Amérique urbaine.

Derrière la fresque hollywoodienne, l’auteure met en lumière les forces sociales à l’œuvre : suffragettes, abolitionnistes, ouvriers en quête de justice.

Ce récit d’une Amérique en transition industrielle, écrit d’une plume alerte, s’attarde aussi sur les trajectoires individuelles, révélant les contradictions d’une nation tiraillée entre contrôle moral et liberté individuelle. La crise de 1929 précipite la chute d’une loi devenue ingérable.

Avec rigueur et élégance, Foucrier redonne chair à cette période méconnue où l’idéalisme s’est frotté à la réalité d’un capitalisme sauvage. Un essai vif, documenté, captivant. Et une interrogation toujours actuelle : jusqu’où une société peut-elle aller pour vouloir faire le bien ?

Annick Foucrier est professeure émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’histoire de l’Amérique du Nord. Elle a publié notamment Le Rêve californien, Les Gangsters et la société américaine, À travers l’Ouest nord-américain et de nombreux articles sur l’histoire de l’Amérique du Nord.