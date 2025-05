Les chauves et les préjugés de la Rome antique : ça défrise !

Ils n’avaient plus un poil sur le caillou, mais en faisaient couler beaucoup sur le papyris. Dans Les Chauves, Robinson Baudry et Caroline Husquin s’attaquent à un sujet aussi surprenant que jubilatoire : la stigmatisation de la calvitie dans la Rome antique. Le cheveu, loin d’être anodin, cristallisait l’honneur, la vertu et le statut. Une crinière fournie ? Preuve de vigueur morale. Un crâne dégarni ? Symptôme de déchéance.

Dans cette société codifiée à l’extrême, chaque détail physique avait son importance. La « beauté convenable du citoyen » passait par la pilosité. Suétone lui-même raillait ces têtes lisses, jugées fourbes, dépravées, tyranniques. Alors, pour échapper à l’opprobre, certains allaient jusqu’à enduire leur cuir chevelu de graisse de porc aux noisettes ou à se frotter au raifort. D’autres se laissaient poser des sangsues. Tout plutôt que de voir leur réputation sombrer avec leur chevelure.

Mais la question capillaire déborde largement du miroir. Le crâne chauve devient objet de satire, outil de domination, marque d’infériorité sociale. En convoquant les figures historiques, les sources littéraires et les pratiques populaires, les auteurs montrent comment la calvitie pouvait disqualifier un homme dans l’arène politique autant que dans l’intimité. Des esclaves aux empereurs, personne n’y échappait.

Avec érudition et esprit, le duo d’historiens déroule une galerie de portraits décoiffante. Le cheveu devient un révélateur des rapports de force, des tensions sociales, des idéaux virils. Derrière ce sujet capillotracté se cache une réflexion pointue sur la norme, l’image et le pouvoir. Un essai vif, savant et impertinent, qui prouve qu’à Rome, on pouvait perdre ses cheveux, mais pas sa place dans l’histoire.

Robinson Baudry est maître de conférences en histoire romaine à l’université Paris-Nanterre. Il a notamment dirigé, avec Frédéric Hurlet, Le Prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat et, avec Sylvain Destephen, La Société romaine et ses élites, hommages à Élizabeth Deniaux. Caroline Husquin est maîtresse de conférences à l’université de Lille, elle a notamment publié L’Intégrité du corps en question et a dirigé, avec Cyrielle Landrea, Blessures aristocratiques dans l’Antiquité romaine, du corps à l’honneur.