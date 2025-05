Mariage heureux ? Le Grand Prix de l'Imaginaire et Montpellier fêtent leurs noces de coton

Le Grand Prix de l'Imaginaire (GPI), récompense de référence des littératures de l'imaginaire en France, a opéré en 2024 un tournant significatif en s'associant à la Comédie du Livre de Montpellier. Cette décision marque la fin de treize années de collaboration avec le festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, où le GPI était décerné depuis 2010.

Créé en 1974 par Jean-Pierre Fontana sous le nom de « Grand Prix de la science-fiction française », le GPI a élargi son champ en 1992 pour inclure l'ensemble des littératures de l'imaginaire : la fantasy, le fantastique et l'horreur. Son arrivée à Montpellier, officialisée lors de l'édition 2024 de la Comédie du Livre, s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité des genres de l'imaginaire au sein d'un festival littéraire généraliste.

Ce samedi 17 mai, à 18h au Centre Rabelais de Montpellier, les membres du jury du GPI remettaient donc pour une 51e fois le « Goncourt de l'Imaginaire ». La salle n'était pas tendue par le suspens, puisque les lauréats sont connus depuis le 12 mai, ce qui a laissé la place à une bonne humeur communicative.

Olivier Paquet, qui fut lauréat dans la catégorie nouvelle en 2002 et de nombreuses fois finaliste malheureux dans la catégorie roman francophone, remporte enfin le Graal avec L’Ost céleste (L'Atlante). À noter aussi, La Maison des soleils, d’Alastair Reynolds (Le Bélial’, trad. Pierre-Paul Durastant), prix du roman étranger, Les Essaims, de Chloé Chevalier (Robert Laffont), prix de la nouvelle francophone ou encore Mieux vivre grâce aux algorithmes, de Naomi Kritzer (Galaxies in G’laxies nouvelle série n° 88), son homologue en langue étrangère.

Les éditions du Diable Vauvert de Marion Mazauric fêtent leurs 25 ans avec la manière en remportant le prix spécial pour la première traduction et la première publication en France de la trilogie Xenogenesis d’Octavia E. Butler, et plus généralement pour leur dévouement à l’œuvre de cette autrice essentielle aux littératures de l’imaginaire.

La directrice de la maison a profité de son passage sur scène pour saluer l'oeuvre de l'autrice américaine « qui a réparé bien des injustices, notamment celles aux femmes, aux femmes noires, et plus particulièrement aux autrices de science-fiction ». Elle a également remercié un jury « très clairvoyant » pour ce prix « plus important que le goncourt ».

ActuaLitté a ensuite eu la chance de s'entretenir avec Joëlle Wintrebert, directrice du GPI, et Olivier Paquet, tous deux très enthousiasmés par cette nouvelle éditions à la Comédie du Livre de Montpellier.

