Un livre ne se vend pas, il se construit : secrets d’un succès éditorial

Marketing et commercialisation du livre, l'essai de Séléna Bernard à paraître ce 4 juin pose ouvertement les questions de stratégie marketing, à l'ère du digital. Un sujet que ActuaLitté affectionne tout particulièrement. Le défi : transformer une œuvre littéraire en succès commercial !

Dans un contexte où le numérique bouleverse les repères, comment faire émerger un livre parmi des milliers d’autres ? Comment allier les fondamentaux de l’édition à la puissance du marketing digital ? C’est tout l’enjeu de cet ouvrage inédit : le premier guide stratégique entièrement consacré à la commercialisation et au marketing du livre, pensé pour les réalités concrètes des marchés français et québécois.

Basé sur des études de cas, des témoignages d’experts et des outils pratiques, ce guide explore tous les leviers à activer pour accompagner une œuvre de sa création à sa rencontre avec le public. Il propose des réponses claires aux questions stratégiques de l’édition contemporaine, et met en lumière les transformations profondes du secteur.

Que vous soyez auteur indépendant, éditeur aguerri, libraire engagé ou attaché de presse en quête d’efficacité, ce guide vous apportera des outils concrets, des méthodologies éprouvées et des clés d’analyse pour mieux naviguer dans un secteur où la stratégie marketing est devenue aussi indispensable que la qualité éditoriale.

Dans un marché du livre où chaque titre se bat pour capter l’attention, il devient essentiel de maîtriser l’ensemble des leviers stratégiques permettant à une œuvre de trouver son public. Ce guide vous apprend à comprendre en profondeur le rôle de chaque acteur de la chaîne du livre — de l’auteur au libraire, en passant par l’éditeur, le diffuseur ou encore l’attaché de presse — afin de mieux orchestrer leur collaboration.

Il explore en détail les spécificités du marketing-mix appliqué au monde du livre, de la conception du produit à sa promotion, en passant par le bon positionnement prix et la sélection des circuits de distribution les plus efficaces. À travers des exemples concrets et des analyses éclairantes, il démontre comment une stratégie bien pensée peut transformer un texte prometteur en véritable succès éditorial.

Mais la réussite commerciale ne se joue plus uniquement en vitrine. Aujourd’hui, les réseaux sociaux, les communautés de lecteurs en ligne et l’influence numérique sont devenus des terrains de jeu incontournables. Ce livre vous guide dans l’exploitation de ces nouveaux outils pour maximiser la visibilité de vos publications et stimuler les ventes.

Il montre également comment développer une identité d’auteur forte — un atout stratégique majeur dans un univers où la personnalité et la posture publique comptent autant que le texte lui-même. Enfin, face aux mutations rapides du secteur, l’ouvrage propose des pistes pour adapter en temps réel ses méthodes et garder un coup d’avance sur les évolutions du marché.

En voici un extrait, en avant-première :

Séléna Bernard est une experte de l’édition depuis 15 ans. Consultante, formatrice et conférencière, elle a fondé le bureau montréalais des éditions Bragelonne au Québec. Spécialisée dans le développement des affaires, elle intervient à l’Université de Sherbrooke et accompagne les acteurs de l’édition (éditeurs, libraires, collectivités, auteurs, étudiants, etc.) dans l’élaboration de stratégies de croissance et de rayonnement, en intégrant les enjeux du marketing digital et les nouvelles tendances du marché.

