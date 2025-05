"La mer d'Aral est le plus grand désastre écologique contemporain"

Nous le retrouvons à Montpellier, dans le jardin ombragé d'un hôtel particulier de la ville, à l'occasion de la 40e Comédie du Livre. Une soixantaine de personnes sont venues participer à ce petit-déjeuner-conférence en extérieur, lors duquel Cédric Gras donne les détails de ce voyage de 2500 kilomètres, effectué en trois temps.

D'abord accompagné de son ami l'aventurier Matthieu Tordeur, il fait une première expédition de repérage, puis une deuxième avec une caméra, qui débouchera sur le documentaire Aux sources de la mer d'Aral, disponible sur Arte. C'est lors de ce voyage que les deux hommes remonteront de la Mer d'Aral, en Ouzbékistan, au glacier Fedtchenko, au Tadjikistan, le long de l'Amou-Daria, fleuve qui permet notamment d'alimenter la culture de coton dans la région.

Enfin, il fait un troisième voyage, plus confidentiel, après avoir décroché un visa individuel de dix jours pour le très fermé Turkémnistan — qui lui avait précédemment fermé sa frontière. Dans ce pays soumis à un régime autoritaire, il peut découvrir le canal du Karakoum, qui détourne l'eau de l'Amou-Daria dans le désert, là aussi pour irriguer entre autres des champs de coton.

À l'origine, Cédric Gras n'avait pas prévu de faire de ces expéditions un récit littéraire, c'est en rentrant qu'il s'est dit « il y a un livre à faire ». Il a alors rassemblé toutes ses notes, prises « de manière aléatoire selon la motivation, la fatigue, l’humeur, l’intérêt la journée », pour écrire. « Kessel expliquait que l’écrivain-voyageur c’est 6 mois nomades et 6 mois sédentaires voire très casaniers », et nous voici donc aujourd'hui avec Les Routes de la soif.

Un désastre écologique visible à échelle d'une vie

Et il y avait bien un livre à faire, car ce qui se passe dans cette partie d'Asie centrale est, selon Cédric Gras, « le plus grand désastre écologique contemporain ». À l'échelle d'une vie — et même un peu moins —, la mer d'Aral est devenue en Ouzbékistan le désert d'Aral. D'une mer où était pratiquée il y a quelques décennies encore la pêche hauturière, il ne reste aujourd'hui presque plus rien, à peine une grosse flaque dans sa partie kazakhe.

« Les enfants apprennent qu’il y avait une mer ici, mais ils ne l’ont jamais vue », explique l'écrivain-voyageur. Il nous parle d'Ali, un des derniers habitants de la région à avoir connu la Mer d'Aral, il était mousse sur un chalutier soviétique, et traversait sur ces immenses navires une zone qu'on peut désormais parcourir à pied.

Le lieu évoque maintenant dans l'imaginaire collectif des photos d'épaves rouillées reposant sur le sable. Une image partiellement fausse, nous dit Cédric Gras, car « quand les pécheurs ont compris que l'eau ne reviendrait pas, ils ont tout de suite revendu la feraille avant qu’elle rouille ».

Mais comment en est-on arrivé là ? L'écrivain voyageur nous apprend que tout a débuté à l'époque soviétique, avec les grands chantiers staliniens de creusement de canaux : « Quand ils arrivent en Asie centrale, les bolchéviks veulent verdir le désert. Ils disent “les fleuves soviétiques couleront là où les bolchéviks le voudront”. »

Un projet à l'échelle de la démesure de l'ex-URSS, qui a tout de même permis à ces pays en -stan de se former une économie. Ainsi, Cédric Gras tempère : « S’offusquer de tout ça, c’est aussi leur reprocher de s’être développés. C’est délicat. »

Lui, qui a rencontré la population locale, explique que si la disparition de la mer d'Aral les attriste, les habitants disent : « L’eau du fleuve, on préfère qu’elle aille dans nos champs que dans la mer. » Alors ce qui les inquiète vraiment, c'est la situation de l'Amou-Daria, sur lequel repose toute l’économie et l’aménagement du territoire, et dont la dernière goutte se trouve à 100 km de la mer d'Aral « et ils ne font que s’éloigner ».

Cédric Gras expose l'histoire de ce « fleuve mythique », divinisé à l'époque pré-monothéisme, exploité par les soviétiques, et aujourd'hui lui aussi en danger. Sa source, le glacier Fedtchenko, « recule et s’est légèrement aminci », même s'il n'est pas encore menacé de manière aussi dramatique que d'autres glaciers de la planète.

« Mais ça reste une très mauvaise nouvelle, car le fleuve est entièrement consommé par les hommes », poursuit-il, et si sa source se tarit progressivement, une pénurie pourrait rapidement survenir. Ce glacier, que Cédric Gras, passionné d'alpinisme, a parcouru, forme pour les populations locales un véritable « château d'eau » qui, s'il venait à disparaitre, laisserait toute la région dans la sécheresse.

