Des mots pour vivre : Yasmina Reza, Mélissa Da Costa et Pierre Adrian

Yasmina Reza a inauguré cette édition du Salon du Livre de Turin par une lectio au cours de laquelle, partant de la construction de ses personnages, elle a conduit son auditoire au cœur même de son inspiration littéraire.

Yasmina Reza : “Les écrivains fabriquent leur matière dans l’enfance”

Ses ouvrages sont publiés en Italie par la maison d’édition Adelphi. Au Salon de Turin, face à une salle comble, elle a prononcé un discours bref, mais chargé d’émotion, fidèle à son souci constant « de faire court ».

Elle a débuté son intervention en révélant ce qu’elle considère comme la source première de son inspiration : l’enfance — « Les écrivains fabriquent leur matière dans l’enfance. » Elle a ensuite exprimé sa préférence pour les « questions intimes », profondément humaines et personnelles, considérant que les « affaires du monde » ne sont, au fond, que « des séquelles d’affaires privées ».

Elle est revenue sur la manière dont elle façonne ses personnages : des figures « déracinées, flottantes, attaquées par la mélancolie », qu’elle construit « à partir de leur tempérament émotif ». Et d’ajouter : « J’ai toujours eu l’impression de m’être bornée aux êtres », car « ils sont seuls et ils sont tout ».

Dans un style toujours aussi précis et incisif, elle a ensuite évoqué ce que représente pour elle l’acte d’écrire : « L’homme n’est pas chimiquement pur, l’art en général consiste à sonder son imperfection. »

Enfin, face à la « vitesse » des temps contemporains, génératrice d’une « paralysie de la pensée », elle a proposé de s’en remettre à un remède simple, mais profond : le don de l’amitié.

Mélissa Da Costa : J’écris pour vivre plus”

Parmi les auteures françaises présentes au Salon de Turin figurait également Mélissa Da Costa, venue rencontrer ses lecteurs italiens à l’occasion de la sortie de son dernier roman, La faiseuse d’étoiles (Albin Michel, 2024), publié chez Rizzoli.

Ce livre aborde une douleur que l’on pourrait croire indicible : celle de la séparation entre une mère et son enfant. Pourtant, il en émane avant tout une tonalité étonnamment légère.

L’auteure a partagé l’origine du projet, née de son expérience de la maternité : « J’ai toujours pensé que le monde s’en sortirait sans moi, mais quand je suis devenue maman, j’ai senti que je n’avais pas le droit de mourir. » Elle a travaillé pendant deux ans sur ce roman, qu’elle a peut-être écrit précisément pour exorciser la peur de mourir et de laisser son fils derrière elle.

Pour raconter une telle histoire, il lui fallait « mettre de la magie, de la poésie, des couleurs, de la fantaisie » — en somme, inventer une forme capable d’atteindre une certaine « légèreté ». Cette légèreté, ajoute-t-elle, tient aussi au fait d’adopter le point de vue d’un petit garçon, de se placer à son niveau. De plus, elle a puisé dans l’univers des contes pour enfants, alors qu’elle commençait à les lire à son propre enfant.

Comme Yasmina Reza, Mélissa Da Costa relie son inspiration d’écrivaine à l’enfance, même si l’expérience est différente et liée à la découverte du pouvoir créateur des mots : « J’ai commencé à écrire à l’âge de 7 ans et j’étais surprise par comment avec une phrase on peut créer un univers parallèle. » Elle avoue : « J’avais l’impression de tenir entre mes doigts une baguette magique. »

Enfin, elle expose les raisons profondes qui la poussent à écrire : « J’écris pour mon plaisir personnel, car cela me permet de vivre plus, de vivre ma vie, mais aussi des autres vies, et j’écris aussi pour faire ressortir ce qu’il y a d’universel. »

Pierre Adrian : “Chaque voyage porte en soi un retour„

La troisième rencontre marquante de ce salon fut celle avec Pierre Adrian, écrivain français, qui consacre son dernier ouvrage, Hotel Roma (Gallimard, 2025), paru en Italie chez Atlantide, à la figure de Cesare Pavese.

Il s’agit, en quelque sorte, d’une rencontre franco-italienne — et bien plus encore, puisque Pierre maîtrise parfaitement l’italien. En effet, dans ce livre, un auteur français part sur les traces des derniers jours de l’écrivain italien, peu avant son suicide, le 27 août 1950, à l’Hôtel Roma, face à la gare Porta Nuova de Turin. Pour Adrian, Turin incarne à la fois « la ville du voyage » et une cité « sombre, silencieuse, mélancolique ».

Il confie que Pavese fut pour lui l’écrivain de la maturité, là où Pasolini fut celui de l’adolescence. D’abord perçu comme « un fantasme, une idée », Pavese est vite devenu pour lui un véritable « compagnon de route ». Poète et traducteur, l’écrivain italien lui a transmis l’importance d’un rapport exigeant au langage : « Il faut respecter, aimer, prendre soin de la langue ; il est très important d’apprendre à choisir le mot. »

L’un des thèmes majeurs qu’Adrian retrouve chez Pavese — notamment à travers La Lune et les feux (paru la première fois en 1949) — est celui du retour, qu’il a lui-même exploré dans un ouvrage précédent, Que reviennent ceux qui sont loin (Gallimard, 2022), publié en italien encore chez Atlantide. « Je n’aime pas voyager », explique-t-il, « j’aime revenir. Chaque voyage porte en soi un retour ».

Enfin, selon Pierre Adrian, même s’il était obsédé par ce qu’il appelait son « vice absurde », celui du suicide, Pavese est avant tout un « auteur qui enseigne à vivre », comme on peut le découvrir par la lecture de ce livre, Hotel Roma, qui, au-delà des ombres, porte en soi des traces de lumière.

Crédits photos : Yasmina Khadra © Pascal Victor / ArtComPress - Melissa Da Costa - ActuaLitté CC BY SA 2.0 - Pierre Adrian © Gallimard

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com