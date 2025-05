"L’humour permet de rouvrir un peu la fenêtre d’overton"

Tienstiens y était invité pour participer à une table ronde avec Ana Pich, autrice de bande dessinée qui capture des instants d'audiences judiciaires et de gardes à vue. Il présentait notamment son dernier album : Koko n'aime pas le capitalisme à la plage, tome 2 de sa série de strips humoristiques largement orientés à gauche, toujours publié chez bandes détournées. Pour cette nouvelle sortie, il a invité sur quelques planches des dessinateurs qu'il admire : Xavier Bouyssou, Salomé Lahoche ou encore Cécile Alva.

Toujours biberonné aux intellectuels et auteurs de son bord politique, tienstiens continue d'y reprendre à sa sauce des émissions, films et séries cultes, en les agrémentant d'idées marxistes et de gauche radicale. Sa démarche s'empare notamment de l'idée de Debord selon laquelle le « spectacle » est partout dans la société capitaliste, et ajoute que dans ce cas, « en réutilisant ses armes, on peut aussi le combattre partout ».

Extrait de Koko n'aime pas le capitalisme à la plage, Bandes Détournées

Ses strips vont droit au but, car c'est cette rapidité d'exécution qui a fait que tienstiens s'est tourné vers le 9e art : « Dans la BD il y a une efficacité particulière pour raconter une histoire rapidement. J’avais un strip en tête, et le lendemain je pouvais le sortir sur Instagram. » Une recette qui semble plaire, puisque son compte pointe désormais à près de 100.000 abonnés.

Faire de "l'humour en plein plutôt qu'en creux"

Si dans ce nouvel album, tienstiens garde la même formule, il y ajoute une part d'utopie. Il veut faire de l'« humour en plein plutôt qu’en creux », nous dit-il. Un humour qui construit plutôt qui détruit. Parce que tout n'est pas à jeter non plus, « l'idée est de tirer le fil des choses positives qui sont déjà-là. Montrer qu’on peut imaginer plusieurs fins possibles au capitalisme ».

Extrait de Koko n'aime pas le capitalisme à la plage, Bandes Détournées

Car l'objectif est explicitement politique : « L’humour permet de rouvrir un peu la fenêtre d’overton du côté gauche. » Une question à laquelle tienstiens nous confie réfléchir beaucoup avec ses éditeurs, il y voit même une responsabilité qui pèse sur leurs épaules. « On se dit qu’on a presque une mission de l’ouvrir avec de l’humour, parce qu’un ou une politique ne peut pas le faire », précise-t-il. Un côté « troll de gauche » qui vient entre contrepoids de ceux de droite et d'extrême droite.

Alors pour ça il peut compter sur Koko, qui ne s'embarrasse pas de formule de politesse. Il a eu l'idée d'utiliser la gorille qui communique en langage des signes après avoir vu une vidéo d'elle où elle va jusqu'à porter un message politique : « Elle y dit notamment “les humains sont stupides” et fait tout un discours sur le réchauffement climatique. Je trouvais ça un peu fort de café, j’avais l’impression qu’elle avait lu le rapport du GIEC. Mais je me suis dit que ça serait cool d’aller encore plus loin et j'en ai fait ma mascotte : un gorille un peu anarchiste et violent. »

Une méthode de dévoilement brut qui n'est pas sans conséquence. Fin 2023, alors que ses dessins étaient exposés dans les rues de Saint-Malo à l'occasion du festival Quai des bulles, tienstiens était au coeur d'une petite polémique. Ses planches provocatrices n'étaient notamment pas du goût des agents de sécurité de la ville, ce qui a poussé Georges Coudray, président de l'association Quai des bulles, à les retirer de l'exposition.

À l'époque, l'auteur et ses éditeurs en avaient profité pour remettre en question l'idée d'un « droit absolu à la liberté d'expression », refusant notamment de l'utiliser pour crier à la censure : « À ce moment-là, on voulait incarner un truc un peu radical pour ne pas être associé à d’autres gens, comme les défenseurs de Vivès, qui brandissent la liberté d’expression comme bouclier. »

« Elle est souvent utilisée par les gens qui ont déjà le pouvoir », ajoute-t-il. Même s'il reconnait aujourd'hui qu'il s'agit là d'un acquis primordial, pour lequel il faut continuer à se battre : « Il faut quand même mettre de l’eau dans son vin. Il y a des pays qui ont pour lesquels c’est un enjeu véritable. »

Liberté de s'exprimer et liberté de rire, voilà une base solide pour les combats que mène tienstiens. Il tient cependant à dire qu'il n'arrive pas à faire de l'humour sur certaines choses, la situation palestinienne en tête. Aussi, le caractère de plus en plus parodique qu'il observe dans le monde réel rend sa tache délicate : « Il y a de moins en moins de sujets que j’arrive à traiter de manière légère. »

C'est peut-être un nouveau tienstiens que nous retrouverons au prochain chapitre. Plus utopique, donc, mais également peut-être moins référencé « pop culture ». « J’ai montré mon livre à Bernard Friot qui n’a pas tout compris parce qu’il n’a pas certaines références, mes grands-parents c’est pareil, ça m’attriste un peu », nous confie-t-il : « Dès le départ j’aimais beaucoup dessiner avec des photos de films. Maintenant j’essaye de m’éloigner de ça, même si ça revient toujours au galop. »

Extrait de Koko n'aime pas le capitalisme à la plage, Bandes Détournées

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com