Batman est mort. Ce que Scott Snyder a fait du cadavre.

Le binôme Scott Snyder et Nick Dragotta signe un reboot audacieux (ce qui change de tous les spin-off et autres boucheries éditoriales) qui bouscule les fondations du mythique Chevalier Noir. Loin des tours d’ivoire du manoir Wayne, ce reboot plonge le Chevalier Noir dans une nouvelle genèse, plus humaine, plus sociale — et plus violente. Et ce, pour mieux le réinventer. Mais maltraite-t-on sans risque une telle légende du comic ?

Les univers alternatifs sont devenus le fonds de commerce des éditeurs de comics : le multivers offre des hypothèses de scenarii sans limites, donc du recyclage à outrance. Et l’on a déjà assisté à des calamités éditoriales dont je tairai le nom tant par pudeur que par respect pour les familles de leurs auteurs.

Aborder Absolute Universe sans a priori nécessite donc un effort intellectuel certain, qui s’accomplit aisément dès lors que la bouteille de vodka est à moitié pliée.

Ici, Bruce Wayne n’est plus l’héritier milliardaire de Wayne Enterprises : son daron est tué en plein jour lors d’une sortie scolaire dans un zoo (si, si) et sa mère, toujours vivante, l’élève dans un foyer modeste. Un glissement narratif suffisamment intrigant pour inviter à parcourir les pages suivantes. Avec encore quelques réserves que la seconde moitié de la bouteille de vodka n’aide pas nécessairement à surmonter.

Alors, d’accord : Batman n’est plus un justicier nanti, mais un citoyen meurtri, éduqué dans une société en crise. Gotham, n’est pas si méconnaissable : elle incarne un chaos urbain total, agité par les gangs. Heureusement, certaines choses ne changent pas trop.

Ce cadre ancré dans une réalité socio-économique plus tangible apporte toutefois un souffle intéressant à cette figure historique. Le combat de Batman ne relève plus de la symbolique élitiste, mais devient celui d’un homme brisé contre une ville devenue incontrôlable. Et là, on se sert une tasse de café bien serré, parce que la curiosité est réellement piquée.

Une esthétique de la rage

Graphiquement, Nick Dragotta livre un Batman monstrueux, massif, presque bestial. La carrure imposante, les yeux blancs sans pupilles, le costume brut : tout évoque une créature plus qu’un homme. Son style, influencé par le manga, insuffle un rythme violent, presque syncopé, aux scènes de combat. Chaque page déborde d’énergie, les coups pleuvent avec une brutalité organique.

Cependant, certains lecteurs pourraient regretter le traitement plus épuré de Gotham, où les décors se font parfois discrets. Une esthétique sans doute volontaire, centrée sur le héros et la dynamique de l’action, mais qui peut nuire à l’immersion dans l’univers.

Un mythe, une psyché

Là où Snyder excelle, c’est dans l’exploration mentale de son protagoniste. Bruce Wayne, ici, est une conscience tourmentée. Les monologues internes, nombreux, dressent le portrait d’un homme obsédé par le contrôle, rongé par la culpabilité. Il agit seul, se coupe du monde, se reconstruit par la violence.

Autre relecture audacieuse : Alfred. Fini le majordome complice et rassurant. Dans Absolute Batman, il devient une figure trouble, agent secret aux objectifs ambigus. Ce changement ajoute une couche supplémentaire de paranoïa au récit.

Une nouvelle porte d’entrée dans l’univers DC

Absolute Batman n’est pas un simple reboot : c’est la pierre angulaire d’un nouveau monde éditorial que DC entend bâtir avec l’Absolute Universe. Une initiative comparable à celle de Marvel avec son univers Ultimate. Le but : moderniser les figures iconiques, séduire une nouvelle génération de lecteurs tout en maintenant l’intérêt des fans historiques.

Ce premier numéro pose ainsi les bases d’un récit ambitieux, où chaque élément du mythe est repensé, redéfini, réinscrit dans un présent plus brut, plus chaotique.

Avec Absolute Batman, DC Comics joue gros — et juste. En confiant les rênes à un duo aussi solide que Snyder et Dragotta, l’éditeur propose une relecture intelligente, viscérale et résolument actuelle du Chevalier Noir. Un pari narratif et graphique qui pourrait bien redonner à Gotham toute sa noirceur... et toute sa grandeur.

A paraître ce 30 mai. On se recoiffera après.

Par Nicolas Gary

