L'agresseur de Salman Rushdie condamné à 25 ans de prison

Le 12 août 2022, Hadi Matar s'était précipité sur scène pendant une conférence de Salman Rushdie à la Chautauqua Institution, le poignardant à plusieurs reprises. L’attaque, d’une extrême violence, a laissé l’auteur dans un état grave : il a perdu la vision de l’œil droit et souffre encore d’une mobilité fortement réduite à la main.

« Il m’était évident que j’allais mourir »

Le procès s’est ouvert le 10 février 2025 devant le tribunal de Mayville, dans le comté de Chautauqua, et s’est achevé le 21 février après seulement deux heures de délibération. Le jury a rendu un verdict de culpabilité, sans surprise, étant donné les nombreux éléments à charge, dont des vidéos et des témoignages oculaires. Arrêté dès le jour de l’agression, Hadi Matar, en détention depuis, a quitté la salle d’audience en murmurant « Palestine Libre », sans manifester d’autre émotion.

Son avocat, Nathaniel Barone, a rapporté que l’accusé était « déçu », ajoutant toutefois que « pour être honnête, il s’attendait plutôt à une telle décision ». Lors du procès, le procureur Jason Schmidt a présenté une vidéo montrant Matar traversant calmement la salle avant de se jeter sur Rushdie et de l’attaquer. L’assaut a également blessé Henry Reese, le modérateur de la conférence, touché au visage.

Pour le ministère public, cette séquence illustre de manière implacable l’intention homicide. « On ne poignarde pas quelqu’un 10 à 15 fois dans le cou et le visage sans s’attendre à une mort certaine », a-t-il insisté. La défense, assurée par Andrew Brautigan, a plaidé l’absence d’intention de tuer et demandé une requalification des faits en agression.

Présent à la barre, Salman Rushdie a livré un témoignage poignant, décrivant les instants de l’attaque : « J’ai remarqué cette personne qui venait vers moi en courant depuis la droite. J’ai remarqué les cheveux sombres et les vêtements noirs... J’ai été frappé par ces yeux qui me paraissaient ténébreux et féroces... Il m’a frappé très fort... J’ai vu une quantité impressionnante de sang imbiber mes vêtements. [...] Il m’était évident que j’allais mourir. »

Salman Rushdie revient sur l’agression dont il a été victime dans Le Couteau, un texte intime paru en avril 2024 chez Gallimard dans une traduction de Gérard Meudal. Ce récit, centré sur sa convalescence et les lourdes séquelles physiques et psychologiques laissées par l’attentat, a suscité une réaction immédiate de la défense, qui a sollicité le report de l’ouverture du procès afin d’examiner le contenu de l’ouvrage.

Parallèlement à sa condamnation dans l’État de New York, Hadi Matar fait l’objet d’une procédure distincte au niveau fédéral. Il est poursuivi pour « tentative de fournir du matériel à une organisation terroriste étrangère », « acte terroriste outrepassant les frontières nationales » et « fourniture de matériel à des auteurs d’actes terroristes ». Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir apporté un soutien logistique au Hezbollah, mouvement chiite libanais désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Le ministère de la Justice n’écarte pas la possibilité que le groupe ait été impliqué dans l’agression perpétrée le 12 août 2022. Un second procès aura lieu devant le tribunal fédéral de Buffalo, à une date encore non précisée.

En raison de la fatwa décrétée en 1989 par l’ayatollah Khomeini après la parution des Versets sataniques, l’Iran a été immédiatement suspecté. Si les autorités iraniennes ont officiellement nié toute implication directe, elles ont publiquement salué l’attaque et exprimé leur soutien à Hadi Matar. Ce dernier a rejeté tout lien avec Téhéran, tout en exprimant son admiration pour Khomeini, disparu peu après avoir lancé la fatwa.

Par ailleurs, Salman Rushdie signe son retour à la fiction avec The Eleventh Hour, un recueil de cinq nouvelles écrites à la suite de l’agression. Attendu le 4 novembre 2025 chez Penguin Random House, ce livre explore, entre Inde, Royaume-Uni et États-Unis, des thèmes comme la finitude, la rage ou les adieux.

