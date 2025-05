La Horde du Contrevent : un marathon de lecture, sans Golgoth

Formés dès l’enfance à affronter les vents les plus violents, vingt-trois membres d’un groupe d’élite : la Horde. Ils s’élancent à pied depuis les marges d’un monde rude, déchiré par les rafales, pour remonter jusqu’à l’origine du vent, un lieu mythique nommé l’Extrême-Amont. Solidaires et complémentaires, ils avancent comme un seul corps, portés par leurs rôles spécifiques : aéromètre, géomètre, feuleuse ou troubadour.

Roman d’aventure et de résistance vendu à plus de 736.000 exemplaires d'après Edistat, La Horde du Contrevent est une œuvre foisonnante, à la croisée de la poésie et de la science-fiction, portée par une langue tendue, sonore, inventive.

Alain Damasio y déploie un style puissant, sensoriel et chorégraphique, où chaque mot devient souffle, rythme, énergie. Ce livre-univers, salué par un bouche-à-oreille exceptionnel, a reçu le Grand Prix de l’Imaginaire.

À l’occasion des 20 ans de La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, nous vous invitons à vivre trois rendez-vous exceptionnels mêlant lecture polyphonique, création musicale en direct, performance scénique et interaction avec le public — dans l’esprit collectif, indocile et inventif de La Volte.

Ce marathon littéraire sera porté par un quatuor de comédiennes et comédiens, accompagnés d’un musicien live, pour une lecture chorale de six heures : un entrelacs de voix alternant intensité dramatique, souffle poétique et fulgurances improvisées. Le roman avait reçu le Prix de l'Imaginaire - Grand Prix - Roman Francophone

Scène ouverte en clôture !

En fin de soirée, le public – lectrices et lecteurs, autrices et auteurs, musiciennes et musiciens – sera invité à monter sur scène pour prolonger l’élan collectif, dans une ambiance libre, bienveillante et résolument expérimentale.

Organisé par les éditions La Volte, le collectif l’Émouvant Immobile et le Lavoir Moderne Parisien, avec le soutien de la fondation Stin ‘Akri, ce marathon littéraire rend hommage à La Horde du Contrevent à travers trois rendez-vous uniques. Au programme : une lecture chorale de six heures portée par quatre comédiennes et comédiens accompagnés d’un musicien en live, entre intensité dramatique, souffle poétique et improvisation.

En clôture, une scène ouverte invitera le public à rejoindre cette aventure collective en montant sur scène, dans une ambiance libre et bienveillante. Bar et restauration seront assurés sur place.

Par Ewen Berton

