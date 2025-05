Le Guide Michelin décerne ses toutes première étoiles au Québec

Niché dans les voûtes historiques du Vieux-Québec, Tanière offre un parcours en quatre salles, dont l’une entièrement ouverte sur la cuisine. Le chef François-Emmanuel Nicol y mène une exploration du terroir boréal : thon affiné, crème de tournesol, tataki de wagyu, morilles ou encore millefeuille aux champignons composent une partition gastronomique à la fois audacieuse et raffinée, juge le Guide Michelin. Chaque assiette révèle une technique précise et une exigence rare dans l’assemblage des saveurs, alors ce sera deux étoiles.

Côté une étoile, à Québec, ARVI, Kebec Club Privé, Laurie Raphaël et Légende revisitent les produits locaux avec inventivité. À Montréal, Jérôme Ferrer - Europea, Mastard et Sabayon déclinent des menus où la tradition française dialogue avec l’identité québécoise. Enfin, à Rimouski, Narval séduit par sa convivialité et une cuisine inspirée des voyages du chef. Ensemble, ces restaurants dessinent une carte gastronomique du Québec.

Trois restaurants se distinguent également pour leur engagement écologique en décrochant une Étoile Verte : Alentours (Québec), Auberge Saint-Mathieu (Saint-Mathieu-du-Parc), et Espace Old Mill (Stanbridge East). Ces distinctions soulignent leurs démarches responsables et durables dans le domaine de la gastronomie.

Par ailleurs, 17 établissements reçoivent un Bib Gourmand, récompensant des tables proposant une cuisine de qualité à prix modérés. La sélection québécoise compte au total 102 adresses, incluant les restaurants recommandés par les inspecteurs du guide.

Le Guide Michelin a attribué cette année quatre Prix Spéciaux à des professionnels qui se démarquent par leur savoir-faire et leur excellence. Le Prix des Cocktails Exceptionnels revient à Véronique Dalle pour son travail au restaurant Foxy. Le Prix de la Sommellerie distingue Vania Filipovic, talentueuse sommelière de Mon Lapin. Pour la qualité de son accueil et de son attention au détail, Roxan Bourdelais reçoit le Prix du Service pour Tanière. Enfin, le Prix du Jeune Chef salue le duo Cassandre Osterroth et Pierre-Olivier Pelletier, aux commandes du Kebec Club Privé.

Parallèlement à sa sélection de tables, le Guide Michelin continue de valoriser les établissements hôteliers d’exception. Trois lieux emblématiques du Québec obtiennent ainsi une distinction « clé » : l’Auberge Saint-Antoine, à Québec, avec deux clés Michelin pour son alliance entre histoire et raffinement ; Le Mount Stephen Hotel, à Montréal, récompensé d’une clé Michelin pour son élégance patrimoniale ; et le Manoir Havey, reconnu pour sa quiétude et son cadre naturel, également deux clés Michelin.

Tous ces établissements, restaurants comme hôtels, sont présentés en détail sur le site officiel du Guide Michelin. Les commentaires détaillés des inspecteurs et inspectrices accompagnant chaque restaurant étoilé sont également consultables dans leur intégralité.

Le Guide Michelin France 2025 a distingué 78 nouveaux restaurants étoilés : deux établissements accèdent aux trois étoiles (Christopher Coutanceau à La Rochelle et Le Coquillage d’Hugo Roellinger en Bretagne), neuf gagnent une deuxième étoile, et 57 reçoivent leur première. 77 restaurants ont obtenu un Bib Gourmand pour leur excellent rapport qualité-prix.

Lancé en 1900 pour accompagner les automobilistes français, le Guide Michelin s’est imposé comme référence en matière de restaurants et d’hôtels. En Amérique du Nord, la sélection a débuté en 2005 à New York, s’est étendue à Chicago, la Californie, la Floride, le Texas, le Mexique et, en 2024, au Québec.

Les inspecteurs anonymes jugent les établissements selon cinq critères : qualité des produits, techniques, harmonie des saveurs, personnalité du chef et constance. Ils paient leurs repas et garantissent une sélection indépendante.

