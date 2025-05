Joël Dicker, Valérie Perrin, pape François : ces livres que l'Italie s'arrache

Parmi les dix titres figurent six publications de fiction, trois essais et une autobiographie. Cinq ouvrages sont parus en janvier 2025, deux en avril 2025, un en février 2025, un en septembre 2024 et un en novembre 2024. Deux titres ont été publiés par Sperling & Kupfer. Les maisons Mondadori, Einaudi, HarperCollins, Rizzoli, Bompiani, La nave di Teseo, E/O et Libreria Pienogiorno sont également représentées.

Le classement inclut des auteurs italiens et étrangers. Valérie Perrin, dont le roman Tatà figure en troisième position, avait déjà figuré en tête des ventes de livres en Italie en 2021 avec Cambiare l’acqua ai fiori et Tre, des succès de librairie traduits par Alberto Bracci Testasecca.

En France, Changer l’eau des fleurs s'est écoulé à plus de 1,5 million exemplaires dans le pays (source : Edistat). Le roman fera prochainement l’objet d’une adaptation sur le grand écran, réalisée par Jean-Pierre Jeunet, avec un casting qui comportera notamment Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, et Melvil Poupaud.

Avec plus de 301.000 ventes, Tata s’impose comme un best-seller en France, également, en 2025. La très catastrophique visite du zoo enregistre également un beau succès avec 205.723 exemplaires écoulés (Source : Edistat).

Voici la liste des 10 livres les plus vendus en Italie durant les 4 derniers mois :

Uma catastrófica visita ao zoo, Joël Dicker (La nave di Teseo) - Traduit du français par Milena Zemira Ciccimarra .

Spera, l’autobiografia, Francesco (Mondadori)

Tatà, Valérie Perrin (E/O) - Traduit du français par Alberto Bracci Testasecca .

Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, Aldo Cazzullo (HarperCollins)

Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia, Beppe Severgnini (Rizzoli)

Elogio dell’ignoranza e dell’errore, Gianrico Carofiglio (Einaudi)

Il canto dei cuori ribelli, T. Umrigar (Libreria Pienogiorno) - Traduit de l'anglais par Sara Puggioni.

Onesto, F. Vidotto (Bompiani)

Onyx Storm, R. Yarros (Sperling & Kupfer) - Traduit de l'anglais par Marta Lanfranco.

Game of Desire. Devozione, H. Riley (Sperling & Kupfer)

Le palmarès des meilleures ventes s’inscrit dans un début d’année difficile pour l’édition italienne : entre janvier et avril 2025, les ventes ont reculé de 3,2 % en volume et de 3,6 % en valeur, soit près d’un million d’exemplaires et 15,9 millions € perdus.

Tous les segments sont touchés, et la suppression du dispositif 18app a fortement pesé sur les achats. Tandis que la fiction littéraire recule, la littérature jeunesse et les genres populaires, comme la romance italienne, progressent. Le marché reste fragile, malgré la résistance relative des librairies physiques.

