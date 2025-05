Acheté 27 dollars en 1946, le document datait en réalité de 1300

Les historiens David Carpenter et Nicholas Vincent ont réalisé une découverte de taille, en visitant simplement la bibliothèque numérique de la faculté de droit de Harvard. En observant la numérisation du document HLS MS 172, les deux chercheurs ont remarqué plusieurs détails évocateurs, qui leur rappelaient les Magna Carta originales.

Ces « Grandes Chartes » établissent les droits et les devoirs du roi et des barons, et fixent les règles s'appliquant aux villes et aux Églises en matière de justice ou la levée des impôts. Elles sont considérées comme des documents symboliques dans l'histoire politique, en raison de leurs influences sur la conception moderne de l'État de droit.

La Magna Carta « originale » remonte à 1215, alors établie sous le roi Jean sans Terre après une guerre civile déclenchée par des barons mécontents des actions et décisions du souverain. D'autres lui succédèrent, avec des modifications plus ou moins importantes.

Un parmi les sept

Pour en avoir le cœur net, David Carpenter a consciencieusement comparé le document HLS MS 172 aux autres versions de la Magna Carta identifiées comme remontant à 1300, sous le règne d'Edward I. Son confrère Nicholas Vincent, de l'université d'East Anglia (Angleterre), est ensuite venu confirmer son analyse.

« C'est une incroyable découverte », a souligné Carpenter, qui indique que le document « ne doit pas être considéré comme une simple reproduction, un peu passée et tâchée, mais comme l'un des documents les plus importants de l'histoire constitutionnelle, une pierre angulaire de la liberté du passé, du présent et de celle qu'il faut défendre à l'avenir ».

Parmi les détails qui ont permis d'authentifier la pièce, le « E » majuscule qui commence le texte, mais aussi la fidélité de ce dernier aux autres 6 exemplaires identifiés.

Prix bas, immense valeur

La bibliothèque de la faculté de droit de Harvard avait acquis la pièce en 1946, pour la modique somme de 27 $ de l'époque (soit 442 $ aujourd'hui, en prenant en compte l'inflation). Une excellente affaire, donc, puisque le document s'est révélé authentique et séculaire. Elle s'était retrouvée entre les mains du commandant de la Royal Air Force, Forster « Sammy » Maynard, qui l'avait cédé à Sotheby's l'année précédente.

Amanda Watson, doyenne adjointe de la faculté pour les services de bibliothèque et d'information, s'est bien entendu réjouie de la découverte : « Ce travail démontre l'importance de donner accès à de magnifiques collections à de brillants chercheurs. Derrière chaque découverte universitaire se trouve le travail essentiel de bibliothécaires, qui collectent et préservent, bien sûr, mais ouvrent aussi des chemins qui resteraient cachés. »

La Magna Carta de 1300, numérisée, est accessible à cette adresse.

