Moins de lecteurs, moins d’achats : l’édition italienne en berne

Est-il rassurant de constater que les confrères européens subissent les mêmes avanies que les éditeurs en France ? Difficile cependant de se réjouir de ce qu'un même malheur frappe les industries du livre. Chiffres à l’appui, le livre en Italie traverse un début d’année 2025 bien pâle.

Entre janvier et avril, le marché de l’édition a vu s’évaporer près d’un million d’exemplaires vendus, soit une baisse de 3,2 %, et quelque 15,9 millions € de chiffre d’affaires perdus, correspondant à un recul de 3,6 % par rapport à la même période en 2024.

La tendance touche tous les segments. Petits, moyens et grands éditeurs mordent la poussière, les uns plus que les autres. Les maisons pesant entre un et cinq millions d’euros en 2024 enregistrent un effondrement de 13,1 %, tandis que les plus modestes perdent 7,3 % et les poids lourds limitent les dégâts à -1,3 %. Aucune catégorie ne sort indemne.

Industrie sous tension : éditeurs et libraires face au repli

Du côté des canaux de vente, le paysage se transforme. Les achats se contractent partout, mais les indépendants paient le prix fort : -7,5 % de volumes, soit 322.000 livres de moins. Les grandes surfaces accusent une chute de 6,6 %, les boutiques en ligne reculent de 5,2 %, tandis que les librairies de chaîne et indépendantes voient leurs ventes baisser de 2,1 %.

Paradoxe : malgré ces baisses, la part des ventes en librairie physique grimpe à 55,6 % du marché, grignotant du terrain sur les boutiques en ligne, tombées à 40 %.

« Le marché n’est pas à l’agonie, mais il vacille sur ses fondations. Moins de lecteurs, moins d’achats, moins de soutien public : tous les maillons de la chaîne ressentent la tension », indique-t-on. Au palmarès des causes évoquées, la disparition progressive de la fameuse 18app — ces cartes allouées aux jeunes de 18 ans pour l’achat culturel — pèse lourd.

Son remplacement par les Cartes Cultura et Merito s’est traduit par une chute des achats : 18,3 millions € contre 45,9 millions un an plus tôt. Sans cet effet levier, les ventes auraient en réalité progressé de 2,9 %. « Le retrait brutal des cartes pour les néo-majeurs n’a pas seulement tari un flux d’achat. Il a révélé à quel point l’équilibre du secteur dépend d’un soutien constant à la demande culturelle. »

Le contexte économique n’explique pas tout. Selon Innocenzo Cipolletta, président de l’Associazione Italiana Editori, la baisse démographique, les usages numériques envahissants et l’évolution des modes d’étude, qui marginalisent les lectures approfondies, agissent à bas bruit depuis des années. Des dynamiques structurelles s’imposent et modèlent une industrie qui voit ses fondations vaciller.

Tous les genres ou presque trinquent. La bande dessinée recule de 1,4 %, tirée vers le bas par le manga (-5,8 %), contrebalancé par les comics jeunesse (+14,5 %). La fiction italienne perd 1,5 %, la fiction étrangère 2 %, la non-fiction 2,7 %, la manuelle 7,7 % et la spécialisée 12,4 %. Les seules étoiles brillantes au tableau : la littérature pour enfants et adolescents, en progression de 5,4 %, dopée par les titres destinés aux 0-5 ans (+13,5 %).

Genres porteurs et nouvelles dynamiques

Les classements de ventes reflètent ce glissement. En 2024, six romans italiens occupaient le haut du panier. En 2025, ils ne sont plus que deux à figurer dans le top 10. Au total, les meilleures ventes chutent de 23,9 % sur un an, et même les cent titres les plus populaires accusent un repli de 240.000 exemplaires. « Tandis que la fiction littéraire s’essouffle, les genres populaires, la romance italienne en tête, affichent une vitalité inattendue. Le goût du public glisse vers de nouveaux repères », précise l'étude.

Certaines niches résistent mieux que d’autres. La romance made in Italy brille, avec une hausse de 16,7 % des ventes des autrices locales, tandis que leurs homologues étrangères s’effondrent de 22,1 %. La fiction de genre — thriller, fantasy, romance, etc. — enregistre un joli +8,9 %, contrastant avec la fiction dite « littéraire », en chute libre à -11,2 %.

Si l’on compare au reste de l’Europe, l’Italie accuse le coup : pire performance continentale, devant l’Allemagne (-2,7 %) et la Suède (-1,7 %), pendant que la Norvège s’envole (+18,1 %).

L’appel lancé à Turin, lors du Salone Internazionale del Libro, résonne comme un avertissement. L’écosystème du livre demande un nouveau souffle, un pacte commun entre institutions, éditeurs, libraires et lecteurs. Redonner au livre sa centralité culturelle devient une urgence. Il ne s’agit plus de ralentir la chute, mais de réinventer la pente.

L'étude est à parcourir ci-dessous en intégralité.

Crédits photo : Salon du livre de Turin 2025 - Federica Malinverno / ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com