Écouter les oiseaux chanter dans un salon du livre

Alors dans le jardin, l'ambiance est des plus calmes : une quarantaine d'auditeurs attentifs écoute Anne Charmantier et Claire Doutrelant parler à voix tranquille dans un micro réglé sur un volume bas. « On nous avait proposé de faire une conférence dans un amphithéâtre, mais on s'est dit que c'était plus sympa de faire ça ici, au Jardin des plantes », nous explique plus tard Claire Doutrelant.

Chercheuses au CNRS, nos deux guides du jour sont les co-autrices, avec Philippe Perret, de La mésange et la chenille, 50 ans d'enquête évolutive, paru en mars dernier dans la très belle collection Mondes sauvages d'Actes Sud. Un livre qui reprend 50 années de recherche en biologie évolutive, « une science qui cherche à comprendre la biodiversité au niveau des formes, des espèces, des gènes... ».

Dans l'ordre : Claire Doutrelant, Anne Charmantier et Mathilde Drouet (ActuaLitté)

Les travaux que l'on retrouve dans l'ouvrage se centrent sur la mésange bleue « qui a l'avantage de supporter l'être humain, le fait qu'on la capture et qu'on l'étudie etc ». L'objectif, lorsque tout à commencé, était de savoir si dans les îles les espèces évoluaient différemment que sur le continent : « Jacques Blondel, à l'origine du programme, est allé étudier les mésanges à la fois en Corse et ici près de Montpellier. »

Mais la recherche scientifique étant une pelote dont le fil ne s'arrête jamais, « cette question en a ouvert plein d'autres, nous dit Claire Doutrelant, ce livre raconte cette histoire, ce qu'on a trouvé en 50 ans, et tout ce qu'on ne sait toujours pas ». On y apprend alors, par exemple, pourquoi les mésanges sont colorées, s'il y a un dimorphisme entre mâle et femelle, ou encore en quoi la mésange est une espèce qui pratique l'adultère. Et parmi les choses qu'on n'arrive toujours pas à comprendre : comment cette espèce, qui doit pour des impératifs de survie se reproduire 1 mois avant le pique annuel de chenille — d'où le titre de l'ouvrage —, arrive à anticiper ce moment qui change pourtant chaque année.

Le tout est entrecoupé de passages moins scientifiques et plus poétiques, comme un texte que nous a lu Claire Doutrelant sur le chant des différentes espèces d'oiseaux dans une forêt tout au long de la journée. Ou d'anecdotes cocasses sur les mésaventures des chercheurs lorsqu'ils observent ou tentent de capturer des mésanges.

Jardin des plantes de Montpellier (ActuaLitté)

L'orchestre forestier de Montpellier

Après leur présentation, Anne Charmantier et Claire Doutrelant, accompagnées de Mathilde Drouet, médiatrice scientifique et elle aussi du CNRS, nous proposent de nous enfoncer un peu plus dans le Jardin des plantes, pour y entendre ce que les oiseaux ont à nous dire.

Rassemblés autour d'un arbre, quand le silence se pose, le ballet de sons commence : le vent caresse avec de longs mouvements les branches et les feuilles, des oiseaux le ponctuent de leurs divers chants clairs et perçants, et les cloches de la cathédrale se mêlent à la mélodie avec de gros et ronds « dong », « dong », « dong ».

Des mésanges bleues et charbonnières, bien sûr, mais aussi des martinets, une perruche, des roitelets — plus petit oiseau d'Europe — et des fauvettes à tête noire. Les trois femmes nous apprennent à reconnaître le chant de chaque espèce, qui sert aux individus qui la composent de se reconnaitre entre eux. Et Mathilde nous propose de dessiner et d'écrire ce que ce que nous entendons nous évoque comme sensations, formes ou souvenirs.

Dessins d'une participante à la visite

S'il est préférable de vous épargner le dessin qu'ActuaLitté a pu produire — nous vous montreront plutôt celui d'une autre participante à la visite — il faut quand même vous dire le plaisir que fut cette balade silencieuse dans les bois. Elle nous rappelle des après-midis oisives de l'enfance campagnarde, à s'assoupir sous les arbres, et les tours à vélo dans la forêt près de la maison.

Des souvenirs de moments qui tendent à se faire de moins en moins fréquents, car si les oiseaux sont plutôt préservés en forêt, Claire Doutrelant nous rappelle qu'on « observe une diminution de 40 % du nombre d'individus dans les campagnes ». Phénomène que l'on peut relier à celui, encore plus massif, qui touche les insectes, ainsi qu'à d'autres causes comme l'utilisation de pesticides dans les champs.

La chercheuse du CNRS nous invite également à être vigilant à « l'espace acoustique » que nous occupons lorsque nous sommes en présence d'oiseaux, mais surtout à tendre l'oreille, en ville comme à la campagne ou en forêt, pour se laisser toucher par le chant des êtres qui peuplent nos airs.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

