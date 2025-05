Johana Gustawsson remporte le Prix Maison de la Presse 2025

Dans Les Morsures du silence, l’autrice plonge son lecteur au cœur d’une enquête glaçante sur l’île de Lidingö, près de Stockholm. Un adolescent y est retrouvé mort, vêtu d’une robe blanche et coiffé d’une couronne de bougies, dans le costume traditionnel de la Sainte-Lucie. Ce meurtre rituel rappelle étrangement un crime resté irrésolu, survenu vingt-trois ans auparavant.

Le commissaire Aleksander Storm, homme au passé trouble, mène l’enquête aux côtés de Maïa Rehn, une policière française déterminée. Ensemble, ils s’enfoncent dans les arcanes d’un drame familial, entre traditions scandinaves et silences enfouis. Avec une atmosphère dense et un suspense habilement mené, Johana Gustawsson signe un polar à la fois envoûtant et profond, salué unanimement par la critique et le public.

Lors de la cérémonie de remise du prix, Johana Gustawsson a partagé : « Lorsque j’étais enfant, le rituel du soir avec ma grand-mère Ginette était une histoire inventée. Blottie dans ses bras, je choisissais l’héroïne et le lieu, et elle improvisait, brodait et nous embarquait dans un voyage autour de mes rêves éveillés de princesses plus fortes que des rois. Lorsque mes fils sont nés, j’ai repris le fil coupé en grandissant. Mon fils aîné les appelait “les histoires dans ta bouche”. Penser que ce fil raccommodé en devenant mère m’a conduite aujourd’hui jusqu’à ce prix littéraire tant convoité qu’est celui des Maison de la presse, est à la fois surréaliste et fou. Lorsque j’ai écrit l’histoire de Maïa, d’Aleksander, de Jenny et d’Anna, je n’osais même pas rêver que Les Morsures du silence soit couronné d’une telle distinction. »

Et de confier : « Ma gratitude est immense et débordante, car au-delà de ce livre, ce sont toutes les victimes oubliées à qui on donne la parole. Leur silence ne les condamnera plus. Merci mille fois pour elles, et pour moi. »

De son côté, le président du jury Franck Thilliez évoque, au sujet de l'ouvrage lauréat, « une enquête riche, tortueuse, minutieusement construite dans une atmosphère glaçante, qui vous entraîne dans les méandres d’une intrigue palpitante, portée par des personnages d’une rare profondeur. Le tout se déroule dans une Suède envoûtante, aux paysages somptueux mais empreints d’une inquiétante étrangeté. Une beauté presque hypnotique, qui accentue l’intensité dramatique de l’enquête. On en sort secoué, troublé, mais avec l’irrésistible envie d’y replonger. »

Les Morsures du silence, de Johana Gustawsson, n’a pas seulement séduit le jury du Prix Maison de la Presse 2025 : les libraires du réseau saluent aussi unanimement un roman « captivant », « émouvant » et « addictif ».

À Valognes, on souligne « un très bon polar qui ferait un très bon prix, le sujet étant malheureusement d’actualité régulièrement. La fin est très profonde, avec les conséquences de tous ces non-dits sur les générations futures. » À Uzès, l’ambiance glaçante du thriller psychologique marque les esprits : « Personnages attachants dans une atmosphère glaciale ! Addictif. » Même enthousiasme à Renaison, où l’on parle d’un « roman captivant et émouvant qu'on ne peut lâcher qu'à la dernière page ».

Du côté du jury, Damien salue une intrigue « bien construite », des « rebondissements réguliers », et « aucun temps mort ». Pour Célia, Les Morsures du silence incarne pleinement l’esprit du Prix Maison de la Presse : « Une écriture soignée, une intrigue captivante ancrée dans une réalité pertinente, et des personnages profondément humains. La capacité de l’autrice à aborder des thèmes sensibles tout en maintenant un suspense en fait une œuvre susceptible de toucher un large public. »

56ᵉ cérémonie du Prix Maison de la Presse.

Née à Marseille en 1978, Johana Gustawsson est diplômée de Sciences Politiques. Après avoir commencé comme journaliste pour la presse et la télévision françaises, elle se consacre entièrement à l’écriture. Sa carrière littéraire est marquée par la création d’un duo d’enquêtrices singulières, la profileuse Emily Roy et l’écrivaine Alexis Castells, au cœur de romans noirs tels que Block 46, Mör ou encore Sång, connus pour leur tension dramatique et leur ancrage historique.

En 2023, elle connaît un large succès avec L’île de Yule, mêlant légendes nordiques et suspense. Depuis juin 2021, elle réside à Lidingö, en Suède, cadre qu’elle investit pleinement dans Les Morsures du silence, ouvrage qui marque une étape importante dans son parcours d’écrivaine et l’impose comme une voix majeure du thriller contemporain.

Le Prix Maison de la Presse récompense chaque année un ouvrage de langue française accessible à un vaste lectorat, afin d’en faire l’un des incontournables de l’été. Il s’adresse à un public large tout en valorisant des qualités littéraires affirmées. C’est aussi un levier fort pour les quelque 600 points de vente Maison de la Presse, qui soutiennent la diffusion du livre sur l’ensemble du territoire.

Cela fera bientôt 60 ans que le Prix Maison de la Presse existe. Depuis plus d’un demi-siècle, il révèle des auteurs au grand public et symbolise l’attractivité de l'enseigne Maison de la Presse dans le domaine de la littérature. Une attractivité qui s'explique également par notre positionnement au service d'une culture pour tous et partout. En effet, nous sommes souvent le premier accès à la culture, mais également, de plus en plus souvent, le dernier point de contact physique avec elle, qu’elle s’incarne sous les formes plurielles du livre ou de la presse. Nous portons la responsabilité – mais surtout l’immense fierté – de faire vivre la lecture au quotidien, de mettre en avant les talents émergents, d’accompagner les lecteurs dans leurs découvertes et leurs émotions. - Arnaud Ayrolles, Président du Réseau Maison de la Presse

Premier réseau de commerces culturels de proximité en France, Maison de la Presse compte, avec l’enseigne Point Plus, plus de 1100 magasins répartis dans l’Hexagone. Le réseau figure parmi les cinq plus grands distributeurs de livres en France.

56ᵉ cérémonie du Prix Maison de la Presse.

Crédits photo : 56ᵉ cérémonie du Prix Maison de la Presse.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com