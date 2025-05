Matt Riordan lauréat du Prix Gens de Mer - Littoral - Ici Bretagne 2025

L'ouvrage lauréat raconte une saison de pêche sous haute tension dans des eaux polaires de la Mer de Béring.

Adam se trouve dans une situation critique, sa bourse d’études ayant été retirée à la suite d’un incident sur le campus. Face à l'urgence financière – l’obligation de réunir 26.500 dollars en dix semaines pour préserver un avenir prometteur – il décide d’embarquer à bord d’un vieux bateau pour une saison de pêche en mer de Béring.

Ce travail périlleux, qui épuise tant le corps que l’esprit, s’effectue dans un environnement impitoyable où les coéquipiers, durs et brutaux à l’image des tempêtes qu’ils affrontent, n’admettent aucun faux-semblant. À bord du Vice, Adam s’astreint à une rigueur quotidienne pour mériter sa part du butin, preuve évidente que c’est dans l’adversité qu’on découvre sa véritable essence...

Originaire du Michigan, Matt Riordan a embarqué à bord de navires de pêche commerciale en Alaska dès sa vingtaine, avant d’intégrer une faculté de droit. Il a ensuite exercé la profession d’avocat à New York pendant deux décennies. Installé aujourd’hui en Australie, où il vit avec sa famille, il signe avec Seul l’horizon son premier roman.

La cérémonie de remise du prix est prévue pour le samedi 7 juin après‐midi, lors du festival Étonnants Voyageurs, où l’auteur recevra un chèque de 3000 €, remis par Ici Bretagne. Par la suite, le jury s’entretiendra avec les lauréats lors d’une rencontre conviviale.

Le jury 2025 se compose des membres suivants :

Isabelle Autissier, navigatrice, journaliste, écrivaine, lauréate du prix inaugural en 2006, assure la présidence du jury cette année.

Michèle Polak, autrice et libraire spécialisée dans les livres anciens.

Alain Hugues, navigateur, directeur de chantier naval et auteur.

Jean‐Michel Le Boulanger, président du festival Étonnants Voyageurs.

Nono (Joël Auvin), enseignant, auteur et dessinateur de presse.

Patrick Soisson, membre de l’Académie de Marine.

Benoît Heimermann, grand reporter, auteur, éditeur, lauréat du prix en 2019.

Philippe Joubin, journaliste et auteur, représentant du Groupe Ouest-France.

Loïc Josse, auteur et secrétaire du prix.

Brève histoire du Prix Gens de Mer

À l’origine, le Prix Gens de Mer prend la suite du prix Faubert de Coton, fondé en 1996. Ce dernier distinguait, à intervalles irréguliers, un ouvrage de vulgarisation maritime conjuguant rigueur technique, clarté pédagogique et qualité littéraire, accessible au plus large public. Son jury réunissait alors des figures issues des milieux maritime, littéraire et journalistique.

Créé en 2006, le Prix Gens de Mer s’inscrit dans cette continuité en récompensant chaque année, dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs, un ouvrage récemment publié abordant le monde maritime dans son acception la plus vaste. Son jury, fidèle à l’esprit d’origine, réunit des personnalités issues de l’univers du livre et de la mer.

Aujourd’hui, le prix est parrainé par Ici Bretagne, et prend officiellement le nom de Prix Gens de Mer – Littoral – Ici Bretagne.

Depuis sa création, le Prix Gens de Mer a salué :

2024 - Yan Lespoux, Pour mourir, le monde (Éditions Agullo)

2023 - Julian Sancton, Cauchemar en Antartique (Éditions Payot)

2022 - Paul Lynch, Au-delà de la mer (Éditions Albin Michel)

2020 - Bergsveinn Birgisson, Du Temps qu’il fait (Éditions Gaia)

2019 - Benoît Heimerman, 100 Marins (Éditions Paulsen)

2018 - David Fauquemberg, Bluff (Éditions Stock)

2017 - Ian McGuire, Dans les Eaux du Grand Nord (Éditions 10/18)

2016 - Catherine Poulain, Le Grand Marin (Éditions L’Olivier)

2015 - Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines (Éditions Le Sonneur)

2014 - Christophe Chabouté tome 1 de « Moby Dick », BD publiée par Vents d’Ouest.

2013 - Franck Lestringant, Cosmographie Universelle de Guillaume Le Testu (Éditions Arthaud)

2012 - Jean Rolin pour l’ensemble de son œuvre littéraire à caractère maritime

2011 - Dominique Fortier, Du bon usage des étoiles (Éditions La Table ronde)

2010 - Karsten Jensen, Nous les noyés (Éditions Libella)

2009 - Karsten Lund, Le Marin américain (Éditions Gaïa)

2008 - Benjamin Guérif, Pietro Querini, les naufragés de Röst (Éditions Rivages)

2007 - Philippe Jaworski, pour sa traduction de Moby Dick d'Herman Melville (Éditions de La Pléiade) 2006 ‐ Isabelle Autissier, Kerguelen (Éditions Grasset)

Crédits photo : Matt Riordan © DR (Prix Gens de Mer)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com