Au Québec, les éditions Abduco reprennent le catalogue des Intouchables

Les éditions Abduco, après la conclusion d'une entente avec la famille Brûlé, dont les termes n'ont pas été dévoilés, se félicitent d'une reprise de catalogues « visant à préserver et à promouvoir un vaste patrimoine littéraire québécois ».

Dans le cadre de cet accord, la succession de Michel Brûlé a concédé à Abduco la totalité du catalogue des Éditions des Intouchables, fondées en 1993, qui compte plus de 300 titres de tous genres.

Cette acquisition inclut également l'ensemble du catalogue de Lanctôt Éditeur, maison fondée en 1995 et acquise en 2005 par les Intouchables, regroupant plus de 700 titres de littérature générale et d'essais.

S'ajoute enfin le catalogue des Éditions du Loup de gouttière, maison d'édition jeunesse fondée en 1989, acquise par la suite et devenue Éditions Cornac en 2008, avec plus de 100 titres jeunesse à son actif.

Après l'acquisition d'Annika Parance Éditeur en septembre dernier, les éditions Abduco consolident ainsi leur présence dans l'édition québécoise « en intégrant plus de 1000 titres supplémentaires » au catalogue.

L'entreprise assurera désormais la gestion, la diffusion et la mise en valeur de ces œuvres, contribuant à la vitalité et à la transmission de la littérature d'ici.

À LIRE - Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque du Québec en 2025 ?

Rappelons que l'éditeur québécois Michel Brûlé, créateur de la maison d'édition Les Intouchables, est mort à l'âge de 56 ans des suites d'un accident de vélo, au Brésil, le 31 mai 2021.

Reconnu coupable, en octobre 2020, d'agression sexuelle sur une autrice venue lui présenter son manuscrit — des faits survenus en 2014 —, il devait revenir au Québec pour connaître sa peine, mais indiquait alors être bloqué par les restrictions de déplacement liées à l'épidémie du Covid.

Photographie : illustration, Emmanuel25, CC BY-NC 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com