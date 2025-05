La Disparition, le média épistolaire qui laisse des traces

La Disparition s’articule en deux projets principaux : les lettres de La Disparition et La Correspondance.

Les premières sont de longs courriers écrits par des journalistes et des écrivains, envoyés deux fois par mois à plus de 600 abonnés chez eux, dans leur boîte aux lettres. Par exemple, la disparition d’un écrivain de Tanger par Hajar Hazell, la disparition de l’odeur de mon violeur par Pauline Ferrari, La disparition d’Oznûr Deger par Joseph Andras, La disparition du carnet de rêve par Lou Syrah… Ces récits sont écrits à la première personne, avec un « je », et toujours accompagnés d’une carte postale dans l’enveloppe.

La Correspondance prévoit l’envoi aux abonnés d’une correspondance entre trois couples d’écrivains et écrivaines : Kaoutar Harchi et Aurélien Bellanger ; Alice Zeniter et Phœbe Hadjimarkos Clarke ; Hadrien Klent et Vidya Narine.

Au Salon de Turin, nous avons rencontré la journaliste indépendante et cofondatrice du projet, Annabelle Perrin - accompagnée de son collègue et compagnon François de Monès, par ailleurs boulanger -, qui nous a dévoilé les coulisses, l’esprit et les objectifs de cette initiative.

« Au commencement était La Disparition » …

Commençons par la fameuse question, « Qui a fait la poule, qui a fait l'œuf » : le média épistolaire a-t-il conduit au choix du thème de la disparition, ou bien est-ce l’intérêt pour ce thème qui a inspiré la création de ce média original ? Annabelle Perrin clarifie tout de suite la question : « La Disparition s’est fait connaître grâce à ce médium original qu'est la lettre, mais, en fait, ce qui nous a d’abord interpellés était l’envie de raconter ce qui disparaît. » Le thème est donc venu avant, et « la lettre ensuite ».

De plus, « il y a quelque chose de “cool” et “branché” avec le petit retour de la lettre, dans un certain cercle, mais ce qui nous a motivés c’était l’idée de faire coïncider le fond et la forme. Car envoyer des lettres à tendance à disparaître… »

Tout commence pendant la pandémie, quand les fondateurs de La Disparition étaient confinés ensemble. « On a perdu nos piges, on ne pouvait plus travailler, on réfléchissait à la possibilité de créer un média mais nous n’avions pas encore trouvé la bonne idée. » D’abord, ils avaient l’idée de produire « un podcast qui raconterait la France si elle avait été amputée de quelque chose qu’on croit être là pour toujours, mais qui pourrait en fait disparaître ». Par exemple une France sans exception culturelle, sans l’hôpital public, sans prisons. Ils tournaient autour de l’idée de la « disparition », mais il était compliqué de trouver une forme adaptée à l’expression de ce contenu.

L’expérience de la pandémie

Enfin, l’expérience du Covid a été fondamentale dans leur cheminement intellectuel : « On nous enlevait le droit de nous déplacer, d'enterrer nos proches, bref on a vécu quelque chose d’inouï, et on l’a fait avec une docilité qui mérite que l'on s’y s’attarde un peu plus, d’après moi. »

C’est alors que François et Annabelle se sont rendu compte qu’il n’était pas nécessaire d’être dans l’anticipation des choses qui pourrait disparaître, car il y a des choses qui sont déjà en train de disparaître : des glaciers, des espèces, des commerces, des usines…

L’objectif est devenu donc celui de « faire un inventaire des choses qui disparaissent, pour en laisser une trace, une tentative d’épuisement de la disparition… Toujours en référence à Georges Perec. »

Des récits écrits comme des lettres

L’objet-lettre leur a aussi semblé intéressant, car il permettait, à travers « un seul papier et une seule lecture », de créer un espace-temps dans lequel « on arrête cette espèce de flux médiatique et d’informations dans lequel nous sommes immergés, en créant un moment intime, un peu poétique », comme une pause.

Ils ont ainsi créé « l’expérience d’une seule lecture qui s’apparente au livre mais qui est du journalisme littéraire ».

Pour les lettres de La Disparition, les fondateurs reçoivent beaucoup de propositions. Afin de choisir, « c’est l’écriture qui compte, la place du “je” et le fait que la disparition en question témoigne d’un rapport politique au monde. Derrière ces disparitions, il y a des structures de pouvoir et de domination. » Les rédacteurs ainsi font un travail éditorial sur ces récits qui doivent être liés à l’expérience personnelle des auteurs.

Quant à La Correspondance - les lettres que les auteurs s’écrivent entre eux - Annabelle raconte que « nous avons choisi les auteurs, les duos en leur promettant de ne pas toucher à leur texte pour tenir la promesse d’une correspondance réelle ! Ils ont également interdiction de s’appeler pour discuter du contenu des lettres… » L’objectif était donc de rendre la correspondance la plus « réaliste » possible, « d’essayer d’allier quelque chose de personnel, politique, de la manière la plus spontanée possible ».

Les défis de l’indépendance : parler au plus grand nombre

Il est néanmoins très difficile de faire connaître ce « petit projet très artisanal » : « On est de très mauvais “marketeur”, on fait ça parce qu'on trouve ça beau et qu’on n’a pas envie de rester les bras ballants face aux horreurs du monde. »

« On s’est fait connaître grâce à Twitter surtout, puis on a commencé sur Instagram, mais c’est très dur et chronophage », affirme Annabelle. Pour l’instant leur principal levier d'acquisition reste leur lettre d'information, où ils publient une revue de presse, des conseils de lectures et l’actu des lettres à venir. La destination éditoriale du projet est en effet à double tranchant : « Si le principe est de ne pas être en librairie, il n’y a pas d’endroit physique où on peut nous acheter. »

Cependant, la publication des correspondances dans un petit livre pourrait jouer un rôle clé pour la visibilité du projet : « Quelques maisons d’édition nous ont proposé d’éditer sous forme de livre la première correspondance. » Finalement, François et Annabelle ont accepté la proposition de La Déferlante, un média féministe, engagé et indépendant qui correspond aux valeurs qui animent La Disparition.

Le premier recueil, la correspondance entre la sociologue et autrice Kaoutar Harchi et l’écrivain Aurélien Bellanger, sortira à la rentrée. Il se murmure même que le lancement aura lieu à La Fête de l’Huma. Quant aux préventes de la seconde correspondance, entre Alice Zeniter et Phoebe Hadjimarkos Clarke, elles s'ouvriront en septembre sur le site de La Disparition.

Crédits photo : La Disparition

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com